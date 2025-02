Controversia y más es lo que hay dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia 2025. Entre lo más nuevo, Sofía Avendaño dijo que Karina García le falló a Marilyn Oquendo y eso alborotó los escenarios de interacción social.

Pues bien, la verdad salió a la luz. Marilyn Oquendo, quien también aspiraba a entrar a La casa de los famosos, contó que ella fue la que presentó a Karina para el reality.

Sin embargo, cuando García fue seleccionada y Marilyn no, la ahora participante nunca le dijo que iba a estar en el formato de convivencia del Canal RCN.

Ya en La casa de los famosos Colombia, Karina dijo que le iba a dar una comisión a Marilyn y efectivamente la cantante habló de eso, pues, al parecer, se trata de un tema de trabajo y no de amistad.

En charla con el matutino de Buen día, Colombia, Marilyn Oquendo se refirió al tema de la comisión que Karina García le tendría que dar por estar en La casa de los famosos Colombia 2025.

De acuerdo con la cantante de música regional popular colombiana, ella no solo se dedica a las melodías, sino que Oquendo tiene una agencia de influencer marketing con contactos. Al ser especialista en relaciones públicas, le busca contratos a sus amigas influenciadoras, entre ellas Karina García.

"Yo a Karina le he conseguido campañas millonarias, le he conseguido cambios estéticos que le podrían haber costado millones. Entonces, ella sabía que incluso si esta oportunidad se daba (la de La casa de los famosos Colombia) a mí me debería, por consiguiente, tocar una comisión", reveló Marilyn Oquendo.