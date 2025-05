La cantante la Toxi Costeña y la influenciadora Melissa Gate reaccionaron al regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia.

Es importante mencionar que, ambas famosas presentaron varios inconvenientes con la creadora de contenido antes de la eliminación de la paisa, por lo que los fanáticos estaban atentos a cómo reaccionarían con su llegada y tener que compartir de nuevo con ella.

La influenciadora se refirió a los participantes, en especial a Melissa Gate y la Toxi Costeña, con quienes no quedó en buenos términos aclarando que llegaba en son de paz.

"Bajen las arm*s, yo ya salí del juego, ya estoy recargadita, me alegra demasiado verlos, enfóquense en ustedes, no se imaginan las sensaciones tan impresionantes que causan, son unos valientes, me siento muy feliz y por ahí he escuchado muchas cositas que están diciendo de mí y eso no es bonito", señaló.