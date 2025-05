La influenciadora Andrea Valdiri opinó sobre la influenciadora Karina García tras su desempeño en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido realizó la actividad de 'Etiquetas' en las que les dio adjetivos positivos y negativos a varios participantes de la casa más famosa de Colombia.

En el turno para definir a la paisa decidió calificarla como "Alegre" e "Imprudente".

"Karina es alegre, ella me va dando cuerpo, traje, pelo, me gusta la gente que tiene buena vibra y negativo no hay jajaja, bueno sí, imprudente, a veces decía cosas y no se daba como cuenta y metía la pata", señaló.