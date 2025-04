La Toxi Costeña fue clara con la Jesuu tras su pleito con Yina Calderón tras su regreso a La casa de los famosos Colombia.

La artista le pidió a la Jesuu hablar sobre lo sucedido con Yina Calderón, donde le detalló que no entendía por qué llegó en contra de la empresaria y la tomó por sorpresa su actitud.

Debido a eso, le indicó que ella no se quiere ver envuelta en su pleito porque es evidente que aprecia a las dos, pero no quiere problemas.

"Yo no me quiero ver metida en la mitad. Tú sabes que yo estoy con Yina desde el día que entré aquí, la conozco, le tengo cariño, sé lo que dice y hace. Yo no sé qué esté pasando afuera, cómo se vea, mi realidad es esta y a ti sobre decírtelo, te tengo mucho cariño, entonces no me quiero ver en la mitad como que tenga que escoger (...) Yo puedo ser fácilmente amigas de las dos", le dijo.