Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia durante la gala del 23 de mayo y su ingresó dejó a más de uno de sus excompañeros congelados, en especial a Melissa Gate y La Toxi Costeña.

La Toxi Costeña se mostró incómoda con el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia y así se lo expresó a algunos de sus compañeros, esto por las diferencias que tuvieron antes de su eliminación.

Sin embargo, la cantante decidió utilizar su poder como líder de la semana para espiar durante algunos minutos a Altafulla y Karina García, quien se fueron a la terraza a hablar tras su ingreso.

El Jefe le autorizó el permiso a La Toxi Costeña de espiar a sus compañeros, quienes se mostraba felices por volver a encontrarse tras más de dos semanas. La cantante se mostró bastante interesada por su conversación y hasta prefirió trasnocharse por verlos.

En parte de la conversación que La Toxi Costeña logró espiar de Karina García y Altafulla logró enterarse que hablaron de ella.

Altafulla le preguntó a Karina García sobre su enemistad con La Toxi Costeña y si hay posibilidad que arreglen sus diferencias.

Karina García respondió que no estaba interesada en tener una amistad con La Toxi Costeña tras ver cómo habló mal de ella y la hizo sentir con sus comentarios.

La Toxi Costeña tras ver parte de la conversación soltó una risa y aseguró que no iba a poder dormir esa noche y se cuestinó de manera irónica.

Karina García en su conversación con Altafulla aseguró que no le interesa arreglar sus diferencias con La Toxi Costeña y que, de su parte ella solo le ofrecería cordialidad.

A mí no me interesa estar bien con ella, me da igual. Ser educada es una cosa porque no me gusta ser mal educada.