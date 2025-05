En la visita express de Yaya Muñoz a La casa de los famosos Colombia, La Jesuu la confrontó diciéndole que no cree mucho en el cambio de la presentadora.

¿Cómo inició la confrontación de La Jesuu a Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia?

Desde la cocina de La casa de los famosos 2025, Emiro Navarro entrevistó a La Jesuu y le preguntó sobre qué piensa de la visita de Yaya Muñoz.

En un principio, la caleña aseguró que todo estaba bien con la exparticipante del reality del Canal RCN, pero luego se alborotó y discutió con ella.

Lo anterior porque Valentina Ruíz, nombre de pila de La Jesuu, dio a entender que no le agradó que Yaya la hubiese invitado a soltar el pasado, cuando, al parecer, la presentadora tampoco lo ha hecho.

Yaya Muñoz se encuentra visitando La casa de los famosos Colombia.

Cabe decir que mientras las dos eran participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 se generaron altercados y en el medio estuvo José Rodríguez, puesto que él fue coqueto con La Jesuu, pero, después de eso, inició un romance con Yaya Muñoz que se formalizó fuera del formato de convivencia.

¿Cuáles fueron las directas palabras de La Jesuu hacia Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia?

La Jesuu no bajó de "falsa" e "hipócrita" a la visita en La casa de los famosos Colombia.

"La compañera (Yaya Muñoz) me invitó a soltar... No es de mis intereses ahorita mismo crear un problema; de hecho, la compañera me manifestó que le gustaba mucho como yo estaba vistiendo hoy en día... Creo que cuando me dijiste que debía soltar, me imagino que te referías al juego, pero yo sigo viendo como actitudes tuyas similares que cuando ingresaste: eres igual de falsa, hipócrita, cizañera, que cuando inició el programa", manifestó La Jesuu.

De igual manera, la caleña comunicó que no es que sea parte del juego, si no más bien sería parte de la personalidad de Yaya Muñoz. Por lo tanto, le pidió a la presentadora que en lo que le queda de estancia no se dirija a ella, excepto si se trata de temas laborales. Además, le solicitó que no opinara sobre su forma de vestir.

¿Qué le respondió Yaya Muñoz a La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025?

Por su parte, Yaya Muñoz respondió que si saludó a La Jesuu y le ha hablado durante su visita ha sido por trabajo, mientras que, enfatizó en que no hay necesidad para guardar rencor y sentimientos que no alimenten el alma.

"Hay que tener sororidad. Yo nunca he estado detrás de ti para preguntarte cómo estás, creo que lo he hecho muy profesional... A mí, más allá de que me intereses o no, mi juego ya terminó... Ante todo la educación, por eso los saludé a todos, y ya creo que no tengo problema", finalizó Yaya Muñoz.