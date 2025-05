Yina Calderón tras salir de La casa de los famos Colombia les reveló a sus seguidores que se sometería a una delicada cirugía por sus problemas con los biopolímer*s.

La influenciadora Yina Calderón en los últimos días les había estado contando a sus seguidores los dolores que la aquejaban dentro del reality y que había soportado por su ilusión de llegar lo más lejos posible.

Asimismo, la DJ de guaracha había comentado que tendría que pasar por un procedimiento urgente, el cual llegó este 20 de mayo, cuando Yina se mostró desde la sala de cirugía.

Yina Calderón se mostró desde la sala de cirugía para someterse a un complejo procedimiento para retirar biopolímer*s. En sus historias, la influenciadora se mostró afectada y confesó que ha estado sufriendo intensos dolores.

Yina Calderón les contó y mostró a sus seguidores lo que esa sustancia tóxica le había provocado en su cuerpo, precisamente, en una de sus historias aparece el doctor mostrando lo que le está causando dolor a la influenciadora.

La creadora de contenido también les pidió a sus seguidores que no se inyecten sustancias extrañas en el cuerpo para que no tuviesen que pasar por una difícil situación como la que ella estaba viviendo.

Yina Calderón les comentó a sus seguidores que aunque se sentía bastante mal y hasta lloró del dolor, estaba segura que esa cirugía la ayudaría a recuperarse.

Frente al tema físico, Yina Calderón comentó que era lo que menos le importaba de la cirugía, ya que para ella su única prioridad era dejar de sentir dolor, por eso, de manera directa expresó que no le importaba quedar 'plana'.

A mí no me importa quedar totalmente plana, me importa que me saquen ese veneno, he tenido mucho dolor. Les encargo la rezada.