Yina Calderón sigue causando revuelo en las plataformas digitales por cuenta de la participación que tuvo en La casa de los famosos Colombia. Uno de los momentos que los seguidores y televidentes del reality del Canal RCN más recuerdan fue cuando el cantante Giovanny Ayala estuvo como artista invitado.

Las posturas sobre Yina y Giovanny no son las mismas. Mientras que la empresaria de fajas dio a conocer que habría tenido una relación sentimental con el intérprete popular; para el cantante, lo que sucedió entre ellos fue un gesto de amabilidad y no pasó nada más que una amistad.

Pues bien, el día que Ayala cantó en La casa de los famosos Colombia, Calderón cambió de semblante hasta el punto en el que se le aguaron los ojos.

Ya afuera del formato de convivencia, la polémica influenciadora reveló lo que realmente sintió cuando vio a Giovanny Ayala.

En entrevista con la propuesta de radio de 'los impresentables', Calderón señaló que lo que sintió cuando vio a Giovanny Ayala en La casa de los famosos Colombia 2025 no fue tristeza, sino más bien la incomodó.

Yina Calderón reveló que El Jefe se comunicó con ella previo a que el intérprete musical ingresara a dar su show en el reality, lo cual fue por respeto debido a los malentendidos del pasado que siguen vigentes.

"Me advirtieron y yo dije que no pasaba nada, pero obviamente cuando lo vi me incomodó. Es un señor que ustedes saben que no quiero, no me interesa tenerlo de amigo, ni cercano, me da fastidio", confesó Yina.