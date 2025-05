Se cumple una semana desde el momento en el que la empresaria Yina Calderón fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, pero sigue siendo replicada en las redes sociales.

Uno de los temas por los que Yina fue tendencia se dio por el cambio de look que se hizo y en donde apareció el también influencer Yeferson Cossio, ya que comenzaron a compararlo con la exparticipante del reality del Canal RCN.

Ante esto, Calderón, con su característica forma de ser, aseguró recientemente que Cossio tiene un talón de Aquiles y es la mente.

En conversación con la propuesta radial de 'los impresentables', la polémica figura pública le dio un mensaje a Yeferson Cossio con el que prácticamente se despachó en contra del creador de contenido.

"Yo le voy a dar un mensaje: Cossio, tu hermana Cintia siempre ha sido de mi agrado, porque siempre he dicho que me cae bien Cintia y me cae muy bien el esposo de Cintia, Johan... Entonces, por eso, yo siento que no tengo rabia con los Cossio, pero yo sí te puedo decir Yeferson Cossio es que si tú, si te dijeron, te pareces a Yina Calderón y te cortaste el cabello, demuestra que tienes una debilidad mental ni la hp... Solamente demuestras lo pobre que eres de mente", expresó Yina Calderón.