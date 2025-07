Las redes sociales no han sido misericordiosas con Luis Díaz tras conocerse que no asistió al funeral de su compañero del Liverpool, Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio en un accidente de tránsito, dejando a dos hijos pequeños y su esposo con quien acababa de contraer matrimonio.

¿Dónde fue el funeral de Diogo Jota?

Diogo no fue el único que perdió la vida en el accidente, sino también su hermano, lo que significó una pérdida muy dura para su familia, la cual llevó a cabo las honras fúnebres en Gondomar, Portugal, y fue acompañada por casi toda la plantilla del Liverpool.

Pese a que la pérdida y el dolor por ésta han sido la noticia principal en diarios de todo el mundo, Luis Díaz también se está llevando gran parte de la atención y todo debido a su ausencia en las honras fúnebres, pues se dice que no solo era su compañero en el equipo de fútbol, sino también un amigo cercano.

Los jugadores del Liverpool están de luto por la muerte de Diogo Jota, uno de sus compañeros.

¿Por qué Luis Díaz no pudo asistir al funeral de Diogo Jota?

Lo que han dicho medios locales y nacionales es que ‘Lucho’ se encontraba en reuniones con patrocinadores y, por la cantidad de horas que duraba el viaje hasta Gondomar, le era casi imposible llegar a tiempo para acompañar el duelo de sus compañeros y de la familia de Jota.

No obstante, las críticas no solo son por asistir, sino por los videos y fotos que le tomaron en los que se muestra feliz y socializando de una forma que no es propia de un duelo.

Muchos internautas y fans del fútbol europeo recuerdan que, cuando el papá de Luis fue privado de su libertad, Jota lo apoyó y le brindó un gesto público digno de admirar, dedicándole una muestra de apoyo tras marcar un gol en un partido.

Es por eso, y porque al parecer Diogo también fue de apoyo para Díaz en su llegada al club, que muchos critican que el deportista no haya tenido un luto más significativo o algún tributo sabiendo que no iba a poder asistir a las honras fúnebres.

No obstante, cabe resaltar que Luis sí le dedicó un post, en su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones de seguidores, con palabras sentidas a su compañero fallecido.