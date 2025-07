Aida Victoria Merlano ha sido tendencia y noticia en los últimos días luego de salir en defensa de Melissa Gate ante las palabras de Mariana Zapata, quien habría revelado que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le habría cobrado por visitar en su stand en una feria de belleza, siendo su amiga a quine ayudó tanto.

Artículos relacionados Melissa Gate ¿Melissa Gate le respondió a Mariana Zapata?, este fue su contundente mensaje

¿Aida Victoria Merlano le habría lanzado pulla a Mariana Zapata?

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano publicó una sesión de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram en donde presume su bella pancita de embarazo y en el copy de su post escribió “gestando y facturando”, lo que generó todo tipo de comentarios, en donde se asume que le lanzó una pulla a Mariana Zapata.

¿Por qué se cree que Aida Victoria le lanzó pulla a Mariana Zapata?

En esta semana, Mariana Zapata mostró su indignación porque no pensó que su amiga, Melissa Gate le cobrara por ir al stand de la feria de belleza en el que ella participa, pues como ella ayudó tanto a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mientras estaba en competencia, pensó que, en agradecimiento, Melissa no le iba a cobrar.

Por su lado, Aida salió en defensa de Gate, diciendo que Mariana debía separar lo personal de lo laboral y respetar el trabajo de los otros, pero como respuesta, Zapata salió en un video diciéndole a la barranquillera que “fuera a criar a su hijo”, pero Merlano no se quedó callada y le respondió que “estaba gestando y no criando”, pero que sí “estaba criando a Mariana”. Esta respuesta fue la sensación en rede sociales, en donde se ríen de la forma inteligente en la que Aida le contestó a Zapata, por eso creen que su copy de “gestar” es una indirecta para la paisa.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Mariana Zapata le respondió a Aida Merlano tras apoyar a Melissa Gate

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la polémica con Mariana Zapata?

Aunque Melissa Gate no se ha involucrado en el cruce de palabras entre Mariana Zapata y Aida Victoria Merlano, sí reveló que ella a Mariana le cobró la mitad de lo que ella normalmente cobraría y aunque Mariana aclaró que no importa cuánto le cobre, lo que la decepcionó es que Melissa no le agradeció por la ayuda que recibió de su parte mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia.