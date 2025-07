Mariana Zapata ha protagonizado una polémica recientemente por las diferencias que ha tenido con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, pues pasaron de ser amigas a tener un problema por el cobro de una pauta, sin embargo, las críticas contra Zapata no terminan, debido a que estaría poniendo condiciones para los fans que quieran foto con ella.

¿Cuál es la exigencia de Mariana Zapata para tomarse una foto con ella?

Mariana Zapata es el blanco de críticas en los últimos días por su pelea con Melissa Gate y ahora se le suma una nueva polémica, pues en video quedó grabado cuando ella les dice a sus seguidores que “ya saben, si quieren tomarse una foto con ella y con su novio, deben comprar algunos de sus productos”.

Las críticas no se hicieron esperar, pues según la opinión de los usuarios en redes sociales, es que ella está condicionando el querer que sus fans se tomen una foto con ella y no piensa en las personas que se acercaron a su stand para conocerla, aunque no puedan acceder a uno de sus productos. Por otro lado, otros se ríen de la situación, preguntándose qué tan famosa es ella.

¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Melissa Gate?

Mencionado anteriormente, Mariana Zapata le habría pedido a su amiga, Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia que fuera a su stand en la feria de belleza en donde está vendiendo sus productos y por eso, le preguntó cuánto le cobrara, pero la respuesta de Gate no le gustó a la empresaria, ya que esperaba que no le cobrara, luego de que ella la ayudó cuando estuvo en competencia en el reality de la vida en vivo.

Luego de que se armara la polémica, Melissa Gate reveló que ella le cobró la mitad de lo que normalmente les cobraría a otros y no creyó que Zapata se molestara por ella cobrar su trabajo.

Aida Victoria sale en defensa de Melissa Gate

El escándalo escaló tanto que otros creadores de contenido salieron a opinar sobre el tema y en le caso de Aida Victoria Merlano, ella defendió a Melissa Gate, diciendo que, aunque fuera su amiga, ella debería separar lo personal de lo laborar y normalizar que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cobre por su trabajo, pero esto no le gustó a Mariana, quien luego dijo en un video que Aida debería ir a cuidar a su bebé y no meterse en ese asunto.