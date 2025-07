La influenciadora Melissa Gate le habría contestado a la creadora de contenido Mariana Zapata luego de que esta revelara que ya no son amigas.

Artículos relacionados Talento nacional Yana mostró a Cris Valencia llorando tras confirmar su relación con Marlon Solórzano

¿Qué ocurrió entre Melissa Gate y Mariana Zapata?

Mariana Zapata dio a conocer que Melissa Gate la bloqueó de redes sociales luego de que protagonizaran una diferencia entre ellas después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le cobrara siete millones de pesos colombianos por visitar el stand de su emprendimiento en un evento de belleza.

Según justificó Mariana Zapata más allá del precio que le cobró fue el haberle cobrado después de tantos favores que ella le hizo para estar en el reality, el cual ganó el cantante Altafulla.

Artículos relacionados Talento nacional Gonzalo Escobar 'Coco' se hizo procedimiento en el rostro: así luce ahora

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su polémica con Mariana Zapata?

Si bien la paisa no se había querido pronunciar al respecto y solo lanzó algunas pullas que muchos de sus seguidores relacionaron con la situación, recientemente en una transmisión en vivo en una de sus redes sociales se pronunció sobre el tema con su particular personalidad dejando un contundente mensaje no solo a la influenciadora, sino a quienes la han criticado por ello.

"A toda esa gente que me está juzgando que, porque yo cobro mucho, mi amor si usted no tiene para pagar ese no es problema mío y eso que le cobré barato, la próxima vez les cobro más y ustedes amigos míos no son, son conocidos, les estaba dando la oportunidad de ser mis amigos y fallaron como todos", dijo.

Además, la habría tildado de "torcida" y "conveniente", indicando que esos calificativos les quedaron claros al país y al mundo.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano opinó sobre la polémica de Melissa Gate y Mariana Zapata

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido con sus virales frases, personajes y estilo.

Además, de estar trabajando en sus nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores, entre ellos poder volver a interpretar algunos personajes que deleitaron en La casa de los famosos Colombia como Soberbia, el cual realizaba junto al actor el Flaco Solórzano, quien le daba vida a Boris.