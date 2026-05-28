En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los finalistas que son: Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Tebi Bernal, han generado una gran variedad de acontecimientos, en especial, por todo lo que han vivido con sus jefes de campaña y, también, por el regreso de varios de sus compañeros.

Con base en esto, los finalistas se sorprendieron con el regreso de dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, quienes generaron gran expectativa con su ingreso y, también, por la reacción que tuvieron muchos, pues, no se mostraron desapercibidos al respecto.

¿Quiénes fueron los dos exparticipantes que regresaron a La casa de los famosos Colombia?

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tomaron por sorpresa a los finalistas del reality en la gala de este jueves 28 de mayo con todos los acontecimientos que ocurrirán durante su última noche en la casa más famosa del país.

Así fue el regreso de Jay Torres y Juan Palau. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, los presentadores les hicieron un sorpresivo anuncio en el que les anunciaron a los participantes la esperada inesperada palabra de ¡Congelados!

Luego, dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia que ingresaron en la sección de congelados fueron: Juan Palau y Jay Torres, quienes entraron de manera silenciosa a la casa.

Reacción de finalistas tras el regreso de Jay Torres y Juan Palau. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, a los finalistas y a otras celebridades les tomó por sorpresa el regreso de Juan Palau y Jay Torres, quienes compartieron valiosos momentos en la competencia.

¿Cómo reaccionaron los famosos tras el regreso de los exparticipantes de La casa de los famoso Colombia?

Una de las polémicas reacciones que más tomó por sorpresa a los finalistas de La casa de los famosos Colombia fue Juanda Caribe, quien quedó sin palabras al ver a Jay Torres y Juan Palau en la competencia.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña sacude las redes al pronunciarse directamente sobre Alejandro Estrada

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!