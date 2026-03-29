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Así reaccionó Alejandro Estrada a la eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron curiosa despedida tras la eliminación de la modelo de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cómo reaccionó Alejandro Estrada a la eliminación de Yuli Ruiz
Alejandro Estrada se mostró sorprendido con eliminación de Yuli Ruiz. (Fotos Canal RCN)

En la noche del 29 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 en donde se despidió de la competencia Yuli Ruiz.

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Cinco participantes compitieron en placa durante la semana para continuar en la competencia: Valentino Lázaro, Campanita, Alejandro Estrada, Juancho y Yuli Ruiz.

El público fue el encargado de definir quién abandonaba la casa estudio con sus votos, siendo Yuli Ruiz, la persona con menos porcentaje de votación y por ende, quien tuvo que decir adiós a la competencia.

Carla Giraldo fue la encargada de destapar el sobre y sacar la imagen de Yuli Ruiz, quien aceptó su salida y aunque se mostró triste por irse, aseguró que había podido demostrar todo lo que quería en el reality del Canal RCN.

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Yuli Ruiz abandonó La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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Alejandro Estrada, quien también estaba dentro de los opcionados a salir de la competencia fue el participante con mayor porcentaje de votación al obtener el 40,25%, sin embargo, fue el último en volver a la casa estudio ya que todos los participantes en riesgo ingresaron al azar.

Sin embargo, el actor quedó bastante sorprendido con la eliminación de Yuli Ruiz, quien fue hasta hace unas semanas atrás su pareja en la competencia y su mayor aliada.

Aunque su relación había llegado a su final en los últimos días y hasta se empezaba a cocinar una aparente rivalidad, esta no podrá seguir por decisión del público de La casa de los famosos Colombia 3.

El actor y la modelo se dieron un abrazo de despedida y aprovecharon para darse unas últimas palabras, por un lado el actor le dio un mensaje de ánimo por su eliminación y por el lado de Yuli, ella lo invitó a seguir dándolo todo hasta el final.

Alejandro al volver a La casa de los famosos Colombia fue recibido con emoción por algunos de sus compañeros: Alexa Torrex, Tebi Bernal, Marilyn Patiño y Juancho Arango.

El actor se mostró afectado a nivel emocional por todo lo que vivió en el posicionamiento y en el cuarto de eliminación, sin embargo, sus compañeros lograron subirle el ánimo de inmediato.

¿Cuál es la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada se despidieron en la gala de eliminación. (Foto del Canal RCN)

Yuli Ruiz tras encontrarse con Carla y Marcelo fuera de la competencia decidió enviar a placa a Valentino Lázaro.

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