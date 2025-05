Karina García, reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, regresó al afamado reality para despedirse de sus excompañeros. Con una visión más clara de lo que ocurría dentro de la casa, la influenciadora paisa se dirigió a varios participantes y sorprendió con una promesa dirigida a Altafulla.

¿Cuál fue la promesa que Karina García le hizo a Altafulla en su regreso momentáneo a La casa de los famosos Colombia?

En su regreso momentáneo a La casa de los famosos Colombia, Karina García no dudó en dedicarle unas palabras a Andrés Altafulla, su pareja dentro del reality. La influenciadora paisa le expresó que tras su salida había ratificado que lo que sentía por él era real. “Aquí me doy cuenta de que lo que realmente siento por ti es real”.

Karina García volvió a La casa de los famosos con una promesa para Altafulla. (Foto Canal RCN).

Además, le aconsejó que no mendigara amistad de lo que quedaba de las Chicas Fuego y hasta le sugirió que podía confiar tanto en Mateo Varela como en ‘El Flaco’ Solórzano. Incluso lo invitó a que disfrutara de lo que quedaba de la competencia, porque le prometía que lo haría llegar a la final con el apoyo de su equipo de trabajo y fanaticada.

“Han pasado muchísimas cosas y te voy a decir algo: escúchame… enfócate en el juego, los sábados disfruta, entrena, párchate con Mateo, con ‘El Flaco’, no necesitas de nadie y mucho menos de un veneno. Si no se quieren acercar a ti, déjalas. No mendigues amistad, bebé, tienes tanta luz. Tú vas a llegar a la final y yo me voy a encargar de eso, así que para delante”

¿Qué participantes quedan en competencia en La casa de los famosos Colombia?

Con la salida de Karina García de La casa de los famosos Colombia, son nueve los participantes que quedan en competencia. Sin embargo, en la semana del 12 al 18 de mayo, dos de ellos serán eliminados de manera definitiva.

De esta manera, quienes tendrán que defender su lugar en la competencia son La Jesuu, Melissa Gate, La Toxi Costeña, Yina Calderón, Mateo Varela, Altafulla, Camilo y Emiro.