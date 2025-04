Karina García y LauraGonzález tienen una 'disputa cazada' en La casa de los famosos Colombia por el tema de una expareja de la exparticipante de Protagonistas y una supuesta infidelidad.

La nominación de frente del capítulo 67 de La casa de los famosos Colombia le sirvió a Karina García para confrontar a Laura González y pedirle que parara con el tema de su expareja.

Karina le expresó a Laura que ya estaba cansada que le reclamara y la juzgara por un tema de años atrás de lo cual no tenía pruebas.

Laura lo que estás haciendo no es bonito, venir a hacerme la vida imposible por alguien que ya no es tu pareja, con la que terminaste hace mucho tiempo y no por mí.