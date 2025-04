El último posicionamiento de La casa de los famosos Colombia fue de frente, motivo por el que la tensión aumentó y salieron comentarios fuertes. Muestra de ello fue lo que pasó entre Laura González y Alerta.

Laura González decidió nominar al humorista Juan Ricardo Lozano al asegurar que se había sentido atacada por él con el conflicto que tuvo ella con Karina García por su expareja.

Laura le expresó al humorista que se sentía decepcionada de él porque antes de ingresar a la competencia lo admiraba mucho por su carrera artística, pero allá se había llevado otra impresión de él.

Don Alerta, me da tanta tristeza porque ingresé acá con tanta admiración por ti. La verdad en la cocina me pullaste para que yo hiciera quedar mal a Karina o no sé cuál era tu intención.