Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Estos son los horarios oficiales para los programas de La casa de los famosos Colombia 2026

El Canal RCN hizo oficiales los horarios de La casa de los famosos Colombia 2026 y sus programas complementarios.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Canal RCN revela los horarios.
Canal RCN revela los horarios de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

A pocos días de la apertura de las puertas de La casa de los famosos Colombia, el Canal RCN reveló los horarios oficiales del programa y de los dos programas que lo complementarán.

Canal RCN confirmó los dos programas.
Canal RCN confirmó los dos programas complementarios de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Mediante las cuentas oficiales, el Canal RCN confirmó los horarios en los que los televidentes podrán disfrutar de todo el contenido referente a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

El programa principal se podrá disfrutar de lunes a viernes desde las 8 pm hasta las 9:30 pm y los sábados, domingos y festivos desde las 8 pm hasta las 10 pm.

El After, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio, será transmitido de lunes a viernes desde las 10:30 pm hasta las 11 pm y los domingos de 10 pm a 10:30 pm.

En este espacio, las presentadoras reciben invitados y comparten sus opiniones sobre lo que sucede día a día en la casa.

El tercer programa será ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, conducido por Néstor Parra y Roberto Velásquez.

Este formato ofrecerá un análisis completo sobre el reality y se transmitirá exclusivamente por la app de Canal RCN y el canal oficial de YouTube.

Sus horarios serán de lunes a viernes desde las 7 pm hasta las 9:30 pm y sábados, domingos y festivos desde las 7 pm hasta las 10 pm.

Con esta estrategia, RCN busca ofrecer un cubrimiento integral del programa, con diferentes voces y perspectivas para todos los gustos.

La producción ha apostado por elevar la calidad de las transmisiones y ofrecer una experiencia más inmersiva.

Los seguidores podrán acceder a la señal 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN, lo que les permitirá no perderse ningún detalle de lo que ocurre dentro de la casa.

Además, se han confirmado 23 habitantes que ingresarán el próximo lunes 12 de enero, generando gran expectativa entre los fanáticos del formato.

La tercera temporada promete momentos de emoción, tensión y tristeza, con dinámicas que pondrán a prueba la convivencia y la resistencia de los participantes.

Artículos relacionados

La mezcla de personalidades dentro de la casa, los conflictos que surgen de la convivencia y las sorpresas que prepara la producción hacen que cada temporada sea única.

Los televidentes esperan descubrir cómo se desarrollarán las relaciones entre los nuevos habitantes y qué giros inesperados marcarán la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Sofía Jaramillo tendría una relación en La casa de los famosos 3? La casa de los famosos

¿Sofía Jaramillo tendría un romance en La casa de los famosos 3?, esto fue lo que confesó

Sofía Jaramillo habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aclaró si tendría una relación durante el reality.

Carla Giraldo preguntándole a Alejandro Estrada si tendrá un romance en la casa de los famoso y señala a Beba La casa de los famosos

Alejandro Estrada sorprendió al revelar qué tan abierto está al amor en La casa de los famosos 3

Alejandro Estrada habló sobre su corazón y reveló si estaría abierto al amor en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella La casa de los famosos

Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella: “No hay publicidad mala”

Mariana Zapata se pronunció sobre los fandoms que la critican y les envió un mensaje antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

Lo más superlike

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada? Talento nacional

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada?, esta fue su revelación

La Suprema se pronunció para aclarar los rumores sobre un posible embarazo que surgieron luego de la publicación de una foto.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos