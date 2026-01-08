Estos son los horarios oficiales para los programas de La casa de los famosos Colombia 2026

A pocos días de la apertura de las puertas de La casa de los famosos Colombia, el Canal RCN reveló los horarios oficiales del programa y de los dos programas que lo complementarán.

Canal RCN confirmó los dos programas complementarios de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Mediante las cuentas oficiales, el Canal RCN confirmó los horarios en los que los televidentes podrán disfrutar de todo el contenido referente a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

El programa principal se podrá disfrutar de lunes a viernes desde las 8 pm hasta las 9:30 pm y los sábados, domingos y festivos desde las 8 pm hasta las 10 pm.

El After, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio, será transmitido de lunes a viernes desde las 10:30 pm hasta las 11 pm y los domingos de 10 pm a 10:30 pm.

En este espacio, las presentadoras reciben invitados y comparten sus opiniones sobre lo que sucede día a día en la casa.

El tercer programa será ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, conducido por Néstor Parra y Roberto Velásquez.

Este formato ofrecerá un análisis completo sobre el reality y se transmitirá exclusivamente por la app de Canal RCN y el canal oficial de YouTube.

Sus horarios serán de lunes a viernes desde las 7 pm hasta las 9:30 pm y sábados, domingos y festivos desde las 7 pm hasta las 10 pm.

Con esta estrategia, RCN busca ofrecer un cubrimiento integral del programa, con diferentes voces y perspectivas para todos los gustos.

La producción ha apostado por elevar la calidad de las transmisiones y ofrecer una experiencia más inmersiva.

Los seguidores podrán acceder a la señal 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN, lo que les permitirá no perderse ningún detalle de lo que ocurre dentro de la casa.

Además, se han confirmado 23 habitantes que ingresarán el próximo lunes 12 de enero, generando gran expectativa entre los fanáticos del formato.

La tercera temporada promete momentos de emoción, tensión y tristeza, con dinámicas que pondrán a prueba la convivencia y la resistencia de los participantes.

La mezcla de personalidades dentro de la casa, los conflictos que surgen de la convivencia y las sorpresas que prepara la producción hacen que cada temporada sea única.

Los televidentes esperan descubrir cómo se desarrollarán las relaciones entre los nuevos habitantes y qué giros inesperados marcarán la competencia.