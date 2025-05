En la mañana del 29 de mayo los participantes en riesgo de eliminación de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a la última prueba de salvación de la temporada.

La prueba se trató del tradicional juego de las sillas en donde tenían que bailar alrededor estas al ritmo de la música, pero cuando la músia se pausaba había una novedad en la dinámica.

La novedad era que el Jefe les colocaba una palabra en la pantalla en desorden que indicaba un objeto dentro de la casa estudio. Ellos tenían que descifrar qué era, buscarla y llevarla a la terraza.

En medio de esta dinámica los famosos tenía que bajar corriendo por las escaleras para lograr buscar el objeto y lograr subir y asegurar uno de los cuatro asientos, y así avanzar en el juego.

En medio de esta prueba de salvación se produjo un cruce entre Emiro Navarro y Altafulla, quienes se recriminaron el uno al otro.

La discusión entre Emiro Navarro y Altafulla se dio cuando iban bajando las escaleras, Emiro quien iba adelante le impidió el paso a Altafulla, lo que hizo que él tratara de quitarlo con su brazo.

Esta reacción de Altafulla no le gustó a Emiro Navarro, quien se devolvió a encarar al cantante y recriminarle por haberlo según él empujado.

Tras esto, ambos se encontraron en la terraza y empezaron a discutir sobre lo sucedido, ya que Emiro aseguraba que no lo había cerrado de adrede.

Voy primero que tú no me puedes empujar, eche.

Altafulla seguía afirmando que Emiro le había cerrado el paso pese a que en varias oportunidades le pidió permiso para pasar, por lo que le expresó que no tenía que hacer eso.

Me parto entonces, camina por tu carril, me cierras a la izquiera, a la derecha. Tú no me tienes que cerrar