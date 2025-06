El tío Pacho, familiar de La Toxi Costeña, ha encantado con su participación en La casa de los famosos Colombia. El señor ya tiene cuenta en Instagram y, en pocos días, ha sumado más de mil seguidores. Ahora, sorprendió con una nueva sección dentro del reality del Canal RCN.

El tío de La Toxi Costeña llamó la atención desde la noche del jueves 29 de mayo, cuando ingresó como visitante a la casa más famosa de Colombia. Aunque la creadora de contenido hablaba constantemente del cariño que siente por él y del papel fundamental que ha tenido en su vida, los televidentes no conocían su carisma y sentido del humor.

Don Pacho decidió liderar una nueva sección en compañía de su sobrina, La Toxi Costeña, para entrevistar a los seis famosos que aún permanecen en el programa, el cual se ha convertido en tendencia en redes sociales.

“El Mondaquero con el tío Pacho y La Toxi Costeña” es el nombre de esta nueva sección y usaron un pepino como micrófono. El primer en ser entrevistado fu Emiro Navarro, quien reveló la felicidad que siente al tener a su lado a su mamá, doña Fabi.

El joven creador de contenido aprovechó para pedir votos a su favor, pues está en riesgo de eliminación y podría decirle adiós a la casa en la noche de este 1 de junio.

“Ya me siento un ganador… así que pasé lo que pasé me siento tranquilo con lo que he hecho”, dijo.

Sobre la presencia de los demás familiares, Emiro manifestó que ha sido una gran experiencia y que además ellos han podido conocer cómo se vive el reality desde el interior de la casa.

“Se dan cuenta de que lo estamos viviendo no es fácil, no es como se ve afuera... va mucho más allá d eso. Entonces me gusta que ellas estén viviendo esto. Personalmente, me he disfrutado bastante con mi mamá”, dijo Emiro.