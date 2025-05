Melissa Gate fue una de las famosas que terminó castigada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia tras la última prueba de beneficio y castigo de la segunda temporada.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jefes de campaña de La casa de los famosos Colombia: ellos son los elegidos por los participantes

¿Por qué Melissa Gate fue castigada por el Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Los famosos del Top 6 tuvieron una prueba donde sus familiares fueron también protagonistas. Con los ojos vendados, debían seguir las indicaciones para no tropezar con unos obstáculos y llegar a un punto específico de la terraza.

Melissa ha disfrutado de la compañía de su prima en La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

Al finalizar, La Toxi, el tío ‘Pacho’, Altafulla, doña ‘Rose’, Emiro y doña ‘Fabi’ fueron los ganadores de la divertida prueba. Por lo que, Melissa, Mateo, La Jesuu y sus familiares terminaron decepcionando al Jefe y recibiendo un “fuerte” castigo que los devolvió a su etapa escolar.

Los famosos debían hacer una plana en letra cursiva, mientras sus familiares revisaban como “profesores” la ortografía y caligrafía.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate reveló por qué no saludó a la mamá de Altafulla en La casa de los famosos

La primera en cumplir el castigo fue Melissa, quien “lloró” al confirmar que debía llenar todo el tablero con la plana y con la exigencia de su prima, Fernanda, quien estuvo atenta a que la famosa cumpliera a cabalidad con lo impuesto por el Jefe.

¿Por qué Melissa recordó al ‘Flaco’ Solórzano en el castigo?

La frase que le puso El Jefe a Melissa fue: "No debo haces chascarrillos con las chanclas de mis amigos". Claramente no fue accidental, pues Melissa es recordada por molestar permanentemente a Fernando ‘El Flaco’ Solórzano por no usar las chanclas en la casa más famosa de Colombia.

De hecho, su prima le dijo que era la oportunidad de manifestar una disculpa al actor. Sin embargo, Melissa respondió con un “¿por qué?”. Así que Fernanda manifestó que tendría que empezar de nuevo pues al parecer la plana no estaba cumpliendo su objetivo.

“Pero si eso no le hacia mal… a él le gustaba que yo me burlara de él”, le dijo Melissa.

Luego, Fernanda expuso a su prima y dijo que no quería hacer bien la plana.

Melissa Gate reacciona con humor y dolor a la salida del Flaco Solórzano. (Foto del Canal RCN)

¿Quién será el Jefe de campaña de Melissa Gate?

Los famosos tuvieron que elegir a su Jefe de campaña para la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Melissa Gate, La Jesuu y La Toxi Costeña ya se encuentran en el Top 5.

Melissa manifestó que le gustaría que el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano la acompaña en esta recta final, o Mauricio Figueroa. También nombró a Emiro Navarro, en caso de que fuera eliminado en la noche de este 1 de junio.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro le cumple un sueño a su mamá en La casa de los famosos y todos terminan llorando ¡Hasta Melissa!

Aún no se ha confirmado los nombres de los Jefes de campaña. Lo único cierto es que ya comenzó el conteo regresivo para conocer al gran ganador de este reality del Canal RCN. ¡La final será el lunes 9 de junio!

No te pierdas un solo detalle de lo que pasa en la casa más famosa de Colombia. Descarga la App oficial y sigue el 24/7.