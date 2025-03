Camilo Trujillo estuvo a punto de quedar eliminado de La casa de los famosos Colombia, pero salió de la placa de nominados gracias a Emiro Navarro. Al final, quien salió de la competencia fue José Rodríguez tras recibir una baja votación por parte del público.

José y Camilo hacían parte del mismo equipo, Los Lavaplatos, el cual es liderado por La Liendra, aunque ha sufrido algunos tropiezos en los últimos días. Además, el ánimo de La Liendra se ha visto muy mermado luego de la gala en la que estuvo a punto de salir.

Lo cierto es que Los Lavaplatos no atraviesan su mejor momento y deberán pensar en nuevas estrategias para seguir avanzando en la competencia. En este caso, Camilo se salvó, pero dos de sus compañeros llegaron hasta la recta final de la eliminación.

Lo ocurrido en los últimos días ha desatado dudas y generado preguntas, pues Camilo podría sentir que está en duda con Emiro, ya que él lo eligió, incluso, por encima de Las Chicas Fuego.

El Jefe le preguntó al actor cómo se siente y si cree que Emiro le podría “cobrar” en algún momento la ayuda que le dio.

La verdad no me lo esperaba (que lo salvara), tenía alguna esperanza, pero creía que estaba entre José y yo. Me dio alegría, un fresquito, porque estar en la placa no es bueno. Lo hecho por Emiro me hizo ratificar que hay una amistad, que siente un aprecio por mí, y me hace entender que estoy haciendo las cosas bien