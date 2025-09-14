Bogotá recibe La Peor Cantante del Siglo en Casa E y Listen to My Uncle en WAW

Septiembre llega cargado de estrenos teatrales en Bogotá. Dos propuestas diferentes, pero igualmente llamativas, se suman a la agenda cultural de la capital.

¿Qué cuenta La Peor Cantante del Siglo en Casa E Borrero?

La puesta en escena revive la historia de Florence Foster Jenkins, soprano de la alta sociedad neoyorquina de los años cuarenta. Convencida de su talento, aunque la crítica señalara lo contrario, Jenkins se convirtió en un fenómeno cultural por su fe en la música y su empeño en cantar ópera sin dominar la técnica.

La versión teatral en Bogotá está protagonizada por Sandra Serrato, con adaptación de Wilson León García. La obra combina comedia y música en vivo, invitando al espectador a reflexionar sobre la pasión artística, la perseverancia y la manera en que los sueños pueden imponerse a las limitaciones.

Las funciones se presentarán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. en la Sala Arlequín del Teatro Casa E Borrero, con una temporada que inicia el 11 de septiembre. El montaje propone una mirada entretenida y crítica a la vez sobre el papel de la autenticidad en el arte.

¿De qué trata Listen to My Uncle en WAW Studio?

En contraste con la comedia teatral, Listen to My Uncle – ¡Oigan a mi tío! apuesta por el stand-up comedy en formato bilingüe. La propuesta, escrita e interpretada por Nelson Pérez Rojas, se presenta como el primer espectáculo de este tipo en Colombia y gira en torno a las dificultades cotidianas de aprender inglés en un contexto latinoamericano.

La obra utiliza situaciones comunes de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, errores de pronunciación, confusiones gramaticales o choques culturales, para generar humor y cercanía con el público. Con ello, convierte lo que normalmente sería motivo de frustración en una experiencia compartida de risa y reconocimiento.

Las funciones se llevarán a cabo los días 19 y 20 de septiembre en WAW Studio, ubicado en la Diagonal 33a Bis #16-78 en Bogotá. El espectáculo, con versiones en inglés y en español, busca conectar con un público diverso que encontrará en la comedia un espacio de identificación.

Ambos montajes, aunque diferentes en formato y temática, tienen en común su capacidad de acercar al público a experiencias humanas universales: la necesidad de perseguir los sueños y la posibilidad de reírse de los errores propios.