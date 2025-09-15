Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los salseros de Bogotá se alistan para la gran fiesta Viva la Salsa 2025

Más de 25 mil personas ya aseguraron su entrada para Viva la Salsa en El Campín.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Coliseo MedPlus
Imagen Freepik

El próximo 19 de septiembre, el Estadio El Campín será el escenario de uno de los conciertos más esperados por los seguidores de la salsa en la capital: Viva la Salsa 2025.

El evento promete reunir a figuras históricas y nuevas voces de este género musical en una noche que coincide con la celebración de Amor y Amistad.

¿Qué artistas harán parte de Viva la Salsa 2025?

El cartel reúne a exponentes reconocidos a nivel internacional. Desde Puerto Rico llegará El Gran Combo, agrupación que ha marcado décadas de historia dentro de la salsa. A su lado estará Víctor Manuelle, intérprete que ha logrado consolidar un estilo propio mezclando romanticismo y sabor caribeño.

La lista continúa con el venezolano Óscar D’León, uno de los íconos más importantes del género, y Jerry Rivera, intérprete de clásicos románticos que han trascendido generaciones. También dirá presente Yiyo Sarante, representante de la nueva ola salsera con un estilo potente y actual.

El Conjunto Clásico traerá la esencia de los ritmos tradicionales, mientras que Fruko y sus Tesos pondrán la cuota nacional con su legado en la música tropical colombiana. Con esta mezcla de artistas, el espectáculo busca ofrecer un recorrido por diferentes épocas de la salsa.

Más que un concierto, este encuentro se proyecta como un homenaje a la historia y la vigencia de la salsa. Los organizadores destacan que no solo se trata de reunir a grandes nombres, sino de mostrar cómo este género sigue siendo parte fundamental de la cultura musical latina.

¿Qué representa Viva la Salsa 2025 para la capital?

Con este evento, Bogotá reafirma su papel como una de las ciudades más importantes para la música en vivo en la región. La llegada de artistas de talla internacional convierte a la capital en punto de encuentro para los seguidores de la salsa en Colombia y países vecinos.

Además, Viva la Salsa 2025 destaca por ser un espacio intergeneracional: los veteranos recordarán clásicos que han acompañado su vida, mientras que las nuevas generaciones podrán acercarse a un género que sigue evolucionando.

