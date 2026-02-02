Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba y Valentino son los nuevos líderes en La casa de los famosos; él rompió en llanto

Beba y Valentino lograron convertirse en los nuevos líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia.

En La casa de los famosos Colombia los participantes se sometieron a la tercera prueba de liderazgo, donde en esta ocasión la victoria fue doble.

¿Cómo se jugó el liderazgo este 2 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes tuvieron que medirse a una prueba de concentración en la que debían elegir productos ocultos en cajas e ir ganando puntos según los que lograran sumar al coincidir.

Los famosos que lograron pasar a la final fueron Valentino, Beba, Eidevin y Marilyn Patiño.

jaunse lider de la semana anterior la casa de los famosos

Cabe destacar que, el único que no pudo jugar la prueba fue el cantante Juanse Laverde debido a que fue el líder anterior y por reglas no se debe repetir liderazgo seguido.

¿Quiénes ganaron la prueba de liderazgo este 2 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

En la gala junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los cuatro famosos se disputaron la prueba final de liderazgo.

Beba y Valentino fueron los que ganaron la prueba y se convirtieron en los nuevos líderes de la semana.

El Jefe para esta semana cambió la dinámica del juego, pues estos días se jugará por parejas para poder salvarse y no salir de la competencia.

Los ganadores usaron su beneficio de la caja pandora, la cual les traía el poder armar las parejas a su gusto, por lo que, ellos formaron los dúos que deberán estar juntas esta semana.

¿Valentino lloró por Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, cuando los presentadores estaban dando estas indicaciones, Valentino no pudo contener al llanto al recordar a la actriz Johanna Fadul, quien momentos antes fue expulsada por El Jefe luego de su polémico comentario contra Campanita en el posicionamiento del domingo 1 de febrero.

valentino recordo a johanna fadul

Estar en el cuarto del líder le recordó su amistad con ella, pues la semana en que Johanna se ganó el liderazgo se lo llevó a él para disfrutar de dicho beneficio.

Recordemos que, los líderes cuentan también con el poder de la inmunidad, la nominación, la salvación que debe luchar el jueves 5 de febrero, el poder de la caja de pandora y más.

