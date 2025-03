Shakira hizo un gran anuncio en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la cual la tiene actualmente en México, donde adelantará en total siete presentaciones. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales.

¿Qué significa Última para la vida y carrera de Shakira?

La cantante barranquillera compartió ante el mundo el videoclip de su canción ‘Última’, que tiene un gran significado para ella y que de paso conmemora un año del lanzamiento de su álbum, que lleva el mismo nombre de su World Tour.

‘Última’ significa mucho para la cantautora colombiana, dado que, justamente, es la última que decidió escribir sobre su ruptura con Gerard Piqué y con la que pretendió darle un cierre definitivo a ese momento tan doloroso para su vida.

"Ojalá sea la última canción que escribiré sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio", había expresado ‘Shak’ en una entrevista para The Times.

Fueron varias las dedicatorias que Shakira le hizo a Piqué en medio de su proceso de separación, entre ellas, ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y por supuesto la Music Sessions #53 junto al argentino Bizarrap.

Este sencillo, además, fue uno de los últimos que incluyó en su disco, que fue lanzado hace un año. Según reveló la colombiana, por poco no lo incluye en el trabajo musical, pero hizo grandes esfuerzos para que sí se lograra.

¿Dónde fue rodado el videoclip de la canción Última?

En cuanto al videoclip, tiene una duración de 3 minutos y fue rodado en varios lugares del mundo, aunque su localización principal fue el metro de Nueva York.

El tema tiene una letra muy profunda y que definitivamente expresa el sentir de la artista al terminar con Piqué y saber que él la engañó con otra mujer, la relacionista pública española Clara Chía.

“Seguramente con el tiempo te arrepientas. Y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora, he decidido estar sola. Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido. Que ya está decidido. Nos queda lo aprendido”.

A ocho horas de su lanzamiento en la plataforma de YouTube, el videoclip ya suma casi 300 mil visualizaciones y ha tenido gran acogida por parte del público, además, porque se dio en medio de su gira mundial, con la cual ha recorrido parte de Latinoamérica y pronto llegará a Estados Unidos.