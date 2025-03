El creador de contenido Emiro Navarro se quedó con su poder de salvación en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación.

El influenciador logró ganarse la prueba de liderazgo y convertirse en el líder de la semana obteniendo como beneficio el poder de salvación.

Sin embargo, este beneficio podía ser arrebatado por uno de sus compañeros en la prueba de salvación, el cual tuvo que luchar contra el actor José Rodríguez, a quien logró ganarle, conservando dicho poder.

Durante la gala de este viernes 21 de marzo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le recordaron a Emiro Navarro su beneficio y lo interrogaron sobre su decisión, a lo que él indicó que luego de mucho pensarlo decidió sacar de la placa de nominación a Camilo Trujillo.

"Es una decisión muy difícil para mí y la decisión de Colombia ayer me lo complicó mucho más porque yo tenía las cosas claras y todo me cambió. Creo que todos los que están en placa se merecen la bendición de salvarlos, pero lastimosamente me toca decidir solamente uno, tengo un dilema entre mi mente y el corazón, esta vez me voy a dejar llevar por lo que dicen mi corazón y por eso la persona que voy a salvar es a Camilo", dijo.