Shakira bromea sobre Piqué y reconoce cualidad que han heredado sus hijos de él

La cantante Shakira fue interrogada sobre el talento que están teniendo sus hijos para el arte y terminó mencionando a Gerard Piqué.

¿Qué dijo Shakira sobre Gerard Piqué y sus hijos?

La artista concedió una entrevista para el programa internacional 'Telefe' donde destacó que una de sus mayores bendiciones a parte de sus hijos es su profesión, por lo que, el periodista aprovechó para cuestionarla sobre sus pequeños, por lo que ella, indicó que ellos aman la mamá que está en casa con ellos.

"La versión favorita de esos es la mamá en pijama con el moño, la mami del sofá, de la cama, esa es la de ellos, la que ellos no comparten es únicamente de ellos", expresó.

El periodista le resaltó que se ha evidenciado que los niños le heredaron su talento para el arte y ella entre risas respondió diciendo: "sí porque del papá no".

Detalló que los dos son muy musicales a su manera, Milán en la batería, el piano, la guitarra y el bajo, mientras que Sasha se ha inclinado más por la parte vocal y la parte teatral.

"Son muy disciplinados porque es algo que les he enseñado también del padre hay que decirlo, son muy disciplinados porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio", agregó.

Indicó que, es de los valores que no sin innegociables para ella con sus hijos, pues considera que lo deben tener muy presente.

Ver desde el minuto 11:

Cabe destacar que, días atrás en entrevista para Marie Claire Colombia la barranquillera señaló que también les enseña que deben priorizar la honestidad, comunicarse con claridad y expresar lo que piensan sin temor.

¿Shakira sigue en tour de Las Mujeres Ya No Lloran?

Por ahora, la cantante sigue cautivando a sus fanáticos con sus presentaciones de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", la cual cerrará su paso por Latinoamérica en Argentina para continuar en otras parte del mundo, donde espera enamorar aún más a sus admiradores que están ansiosos de verla en vivo y poder bailar y corear sus canciones.