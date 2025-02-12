Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira bromea sobre Piqué y reconoce cualidad que han heredado sus hijos de él

La artista Shakira habló de algunos aspectos que han heredado sus hijos de ella y del exfutbolista Gerard Piqué.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La cantante Shakira fue interrogada sobre el talento que están teniendo sus hijos para el arte y terminó mencionando a Gerard Piqué.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira sobre Gerard Piqué y sus hijos?

La artista concedió una entrevista para el programa internacional 'Telefe' donde destacó que una de sus mayores bendiciones a parte de sus hijos es su profesión, por lo que, el periodista aprovechó para cuestionarla sobre sus pequeños, por lo que ella, indicó que ellos aman la mamá que está en casa con ellos.

Shakira habla de sus hijos

"La versión favorita de esos es la mamá en pijama con el moño, la mami del sofá, de la cama, esa es la de ellos, la que ellos no comparten es únicamente de ellos", expresó.

El periodista le resaltó que se ha evidenciado que los niños le heredaron su talento para el arte y ella entre risas respondió diciendo: "sí porque del papá no".

Detalló que los dos son muy musicales a su manera, Milán en la batería, el piano, la guitarra y el bajo, mientras que Sasha se ha inclinado más por la parte vocal y la parte teatral.

Shakira bromeó sobre Piqué

"Son muy disciplinados porque es algo que les he enseñado también del padre hay que decirlo, son muy disciplinados porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio", agregó.

Indicó que, es de los valores que no sin innegociables para ella con sus hijos, pues considera que lo deben tener muy presente.

Ver desde el minuto 11:

Cabe destacar que, días atrás en entrevista para Marie Claire Colombia la barranquillera señaló que también les enseña que deben priorizar la honestidad, comunicarse con claridad y expresar lo que piensan sin temor.

Artículos relacionados

¿Shakira sigue en tour de Las Mujeres Ya No Lloran?

Por ahora, la cantante sigue cautivando a sus fanáticos con sus presentaciones de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", la cual cerrará su paso por Latinoamérica en Argentina para continuar en otras parte del mundo, donde espera enamorar aún más a sus admiradores que están ansiosos de verla en vivo y poder bailar y corear sus canciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ryan Castro se molesta con un fan. Ryan Castro

Ryan Castro se molestó y regañó a un fan en medio del espectáculo de J Balvin en Medellín, esto pasó

Ryan Castro protagonizó un momento de tensión al regañar a un fan en el concierto de J Balvin en Medellín.

Dua Lipa bailando salsa Dua Lipa

Dua Lipa enamoró a sus fans bailando al ritmo de la salsa en México

Dua Lipa dejó sin palabras a sus fans al aparecer en un video viral bailando salsa antes de sus conciertos en México.

Andrés Cepeda sorprendió a miles al llegar en moto tras quedar atrapado en un caos vial Andrés Cepeda

Andrés Cepeda llegó en moto a su concierto tras quedar atrapado en medio del trancón

Andrés Cepeda sorprendió al público al llegar en moto a su concierto en Boyacá, luego de quedar atrapado en un monumental trancón que casi lo deja fuera del evento.

Lo más superlike

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conmovió a sus fans tras recrear audio viral rapeando.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales