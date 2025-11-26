Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebastián Yatra trae “Entre Tanta Gente Tour” a Bogotá y Medellín, ¿cuándo?

El “Entre Tanta Gente Tour” llegará a Bogotá y Medellín en abril de 2026 con un formato cercano y dos conciertos consecutivos.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Sebastián Yatra invitó a una fan a cantar con él en tarima
FOTO AFP

Sebastián Yatra anunció oficialmente que Bogotá y Medellín harán parte de su gira Entre Tanta Gente Tour en 2026. Los conciertos se realizarán el 25 de abril en el Movistar Arena de la capital y el 26 de abril en el Centro de Eventos La Macarena.

Esta etapa colombiana hace parte del recorrido latinoamericano que el artista llevará adelante durante el próximo año. La gira busca ofrecer un espectáculo más directo, con un enfoque sencillo y centrado en el contacto con el público.

¿Qué trae Yatra a Colombia con el “Entre Tanta Gente Tour”?

La intención de Sebastián Yatra es presentar conciertos que se sientan más personales y que permitan una interacción más clara con la audiencia. Con estas dos fechas, Yatra espera reunir a diferentes generaciones de seguidores, quienes han acompañado su crecimiento desde sus primeros lanzamientos.

Sebastián Yatra, cantante colombiano
Sebastián Yatra (Foto: Getty Images Vía AFP /Ethan Miller)

Este tour llega después de que el artista pasara por una exitosa temporada en España durante el verano. Allí realizó más de una docena de presentaciones en ciudades y festivales. Estos resultados consolidaron su presencia internacional y reforzaron la decisión de traer este formato de espectáculo a América Latina.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su sencillo “LA FKN VIBRA”, una colaboración con el artista mexicano Xavi.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Yatra en Bogotá?

Este tema refleja una etapa más relajada y espontánea en su música, con influencias urbanas y un enfoque directo en la letra y el ritmo. La canción marca un cambio en su forma de componer y será parte del repertorio que presentará en los conciertos de 2026.

Sebastián Yatra prefiere la paz antes que el drama en su respuesta sobre Aitana y Plex.
Foto AFP /Jorge Guerrero

El tour también está vinculado con Milagro, su más reciente álbum de estudio. Este trabajo muestra una versión más transparente del artista, con canciones que hablan de crecimiento personal y agradecimiento.

El concepto del tour está alineado con esta visión, ya que busca un espacio donde el público pueda escuchar las canciones sin grandes efectos y con un mensaje más claro.

Para Yatra, las fechas en Colombia representan un regreso significativo, ya que son los primeros conciertos que realizará en el país después de varios meses de actividad fuera de su tierra.

