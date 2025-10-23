Ryan Castro honra sus raíces caribeñas con su nuevo álbum “HOPI SENDÉ”

El nombre de Ryan Castro vuelve a estar dentro de la conversación musical en 2025. Tras el éxito global de su segundo álbum SENDÉ, el artista colombiano presenta HOPI SENDÉ, un proyecto de 13 canciones que confirma su conexión con los ritmos caribeños y el dancehall, influencias que marcaron su formación artística en Curazao.

El estreno llega en la antesala de su mayor concierto en Colombia, programado para el 31 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, con entradas agotadas en tiempo récord.

¿Qué distingue a “HOPI SENDÉ” en la carrera de Ryan Castro?

El título del álbum proviene del papiamento y significa “más Sendé”, un guiño a la gratitud del artista hacia sus seguidores por el respaldo a su producción anterior.

Esta nueva entrega mantiene la esencia de Castro, pero al mismo tiempo explora un terreno más ambicioso con colaboraciones internacionales de gran impacto.

Entre los invitados figuran Major Lazer, Sean Paul, Sech, Kapo, Chris Lebrón, Tanto Metro & Devonte, Rayo & Toby y DFZM.

Más que un disco, HOPI SENDÉ se proyecta como una carta de identidad: un homenaje a las raíces caribeñas del artista, pero con la ambición de posicionar el dancehall latino en los escenarios más importantes del mundo.

¿Cómo se enlaza el nuevo álbum con su gira mundial?

El estreno coincide con la gira SENDÉ, que tuvo una exitosa etapa en Europa con funciones a sala llena en varias ciudades.

Ahora, Castro prepara su regreso a los escenarios locales con un único concierto en Colombia este año. En noviembre continuará su recorrido por Estados Unidos, con presentaciones confirmadas en Chicago, Miami, Houston, Nueva York y Los Ángeles.

El nuevo disco llega tras el reconocimiento de SENDÉ, que fue incluido por Billboard en la lista de los 25 mejores álbumes latinos del año y resaltado por Rolling Stone como uno de los lanzamientos más destacados de 2025.

HOPI SENDÉ no es solo la continuación de una historia exitosa: es la reafirmación de un artista que ha hecho de sus raíces caribeñas el motor de una propuesta global.