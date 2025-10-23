Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kapo triunfa en los Premios Billboard 2025, y Nath & Tavo brindan con “Guaro”

Kapo triunfa con “Por Si Alguien Nos Escucha”, mientras Nath & Tavo sorprenden con su reciente lanzamiento.

Lanzamientos musicales
¿Por qué Kapo fue protagonista en los Premios Billboard 2025?

La gala en Miami tuvo en Kapo a uno de sus grandes momentos. Su álbum ‘Por Si Alguien Nos Escucha’, celebrado por su honestidad y fusión de estilos, fue reconocido como el mejor proyecto pop latino del año.

El artista, muy emocionado, dedicó el premio “a quienes sienten y luchan con el corazón”. Pero el reconocimiento no fue el único motivo de aplausos.

Kapo puso a bailar a los asistentes con un show cargado de energía. Con un setlist que incluyó Donde junto a Ryan Castro, Ohnana y el fenómeno Uwaie, desató la emoción del público y demostró por qué es considerado una de las voces emergentes más potentes de Colombia.

Kapo triunfa en los Premios Billboard 2025
Este logro no solo marca un punto de inflexión en su carrera, también lo proyecta como un referente internacional. Los Premios Billboard 2025 confirmaron lo que sus seguidores ya intuían: Kapo está construyendo un camino sólido dentro de la música latina.

¿Qué representa “Guaro” para NATH & TAVO?

Mientras tanto, en Medellín, NATH y TAVO celebraban a su manera con Guaro, un tema que ya resuena en plataformas digitales. La canción, producida por Kaporalee, Camilo Sar, Juligan y Gael Morantes, combina la intensidad del urbano con el sabor del Caribe.

El sencillo aborda el desamor con un giro distinto: en lugar de tristeza, propone liberación y autenticidad. Con la voz potente de NATH como eje y el flow costeño de TAVO como complemento, Guaro se convierte en un himno para quienes buscan transformar la ruptura en energía y movimiento.

La artista ya había tenido éxito con Se Me Chispoteó junto a Pirlo, que llegó a las tendencias de YouTube en Colombia. Ahora, con este nuevo lanzamiento, ratifica su gran momento, mientras TAVO reafirma su versatilidad y capacidad para conectar con el público.

En redes sociales, Guaro ha tenido una rápida acogida. Fragmentos del sencillo circulan en TikTok e Instagram en cientos de videos creados por los usuarios, generando miles de reproducciones y consolidando el tema como uno de los más comentados en la escena urbana colombiana.

