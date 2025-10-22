Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabel Lascurain habló de los 40 años de Pandora y la importancia de su legado

La cantante destacó la relevancia de este aniversario con un nuevo álbum y libro llenos de historia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

El grupo Pandora llega a sus cuatro décadas de carrera artística y lo celebra con un nuevo proyecto discográfico titulado Pandora 40.

Isabel Lascurain, integrante del trío, conversó en entrevista con SuperLike.com sobre la importancia de este aniversario, el significado de su más reciente álbum y los planes que acompañan la conmemoración de una trayectoria que sigue vigente en la música latina.

¿Qué significa para Pandora celebrar 40 años con “Pandora 40”?

Durante la entrevista, Isabel destacó que este aniversario es mucho más que una fecha simbólica: “Cumplir 40 años como grupo es algo que pocas veces se ve. Nos sentimos agradecidas con el público, porque ha estado con nosotras en cada etapa”.

Pandora 40 reúne 18 temas bajo la producción de Andrés Guardado “Chano” y presenta nuevas versiones de canciones que marcaron época en las voces de artistas como Mecano, Selena, Maná, Belanova, Juanes, José Luis Rodríguez “El Puma” y Joan Sebastián.

Para Isabel, este proyecto refleja un homenaje doble: a las influencias que formaron al grupo y a los seguidores que han acompañado su carrera desde los años ochenta.

¿Cuál es la relevancia del tema inédito “Tu Café”?

En medio de versiones reconocidas, el álbum también incluye una canción inédita: Tu Café, escrita por Alejandro Álvarez. Según explicó Lascurain a SuperLike.com, el compositor se inspiró directamente en Pandora para crearla e incluso incluyó la frase “cómo te va, mi amor”, frase icónica de la agrupación.

¿Qué otros proyectos acompañan los 40 años de Pandora?

Además del disco, Pandora prepara un libro recopilatorio con fotografías inéditas, anécdotas y recuerdos de su carrera.

Este proyecto permitirá al público conocer de cerca los momentos más significativos de su historia, tanto en los escenarios como fuera de ellos.

Asimismo, Isabel confirmó en SuperLike.com que el grupo recibirá en la próxima entrega de los Latin Grammy el Premio a la Excelencia Musical, un reconocimiento que subraya el impacto y la influencia de Pandora en la música latina.

“Celebrar estos 40 años es también un compromiso para seguir adelante. Hemos pasado por distintas etapas, pero la emoción de cantar juntas sigue intacta”, concluyó Lascurain en la entrevista.

