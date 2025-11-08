Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ritvales 2025 presenta su programación diaria y confirma artistas estelares

El festival de música electrónica más grande de Colombia confirma su programación y anuncia sus artistas por jornada.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Ritvales 2025
Ritvales 2025 revela cartel por días. Foto Freepik

El sábado 1 de noviembre, el Parque Norte de Medellín recibirá a más de 60 artistas en una puesta en escena que abrirá con la fuerza melódica de Adriatique, el dúo suizo compartirá el espacio con Guy Mantzur, exponente del deep y progressive house, y Sara Landry, reconocida por sus potentes presentaciones de hard techno.

La jornada también incluirá a Mahmut Orhan, quien fusiona la electrónica con influencias sonoras orientales, y a la colombiana Alexa, referente del techno nacional con un estilo contundente y lleno de matices.

A lo largo del día, el público podrá alternar entre los cuatro escenarios del festival, disfrutando de una programación que combina talento internacional y propuestas emergentes.

Este primer día estará orientado a los sonidos profundos y atmósferas envolventes, con una producción visual y técnica pensada para generar una experiencia inmersiva desde la primera canción.

Artículos relacionados

¿Quiénes liderarán el segundo día de Ritvales 2025 con sus canciones más esperadas?

El domingo 2 de noviembre, el turno será para el takeover de Drumcode, liderado por Adam Beyer, uno de los nombres más influyentes del techno a nivel mundial. El escenario Vortex se llenará de energía con la presencia de Charlotte de Witte, referente femenina del hard techno, y Enrico Sangiuliano, conocido por su estilo cargado de potencia y precisión.

Bad Boombox añadirá un toque diferente con su propuesta retro y estética rave, mientras que los b2b prometen momentos únicos, como el encuentro entre Dubfire y Damian Lazarus, que combinará el minimalismo hipnótico con un sonido místico y experimental.

La programación de este día estará marcada por un techno de alta intensidad, pensado para cerrar el festival con un pulso constante que no dará tregua hasta el último minuto.

Artículos relacionados

¿Qué experiencias adicionales ofrece Ritvales 2025 en Medellín?

Además de su cartel, Ritvales 2025 contará con espacios dedicados a la música, el arte y la convivencia. El festival dispondrá de cuatro escenarios simultáneos, intervenciones artísticas, zonas de descanso consciente y un área gastronómica con opciones alternativas.

También regresará la iniciativa “Tómate un Break”, un espacio pensado para que los asistentes puedan recargar energía entre presentaciones. Con una producción técnica de nivel internacional, la edición de este año busca consolidarse como el encuentro de música electrónica más importante de Colombia.

Medellín se prepara para recibir a miles de asistentes que convertirán el Parque Norte en un epicentro de beats, luces y emociones durante dos días inolvidables.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube

Karol G llevará su energía y ritmo al primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil transmitido por YouTube.

Taylor Swift destapa nuevos secretos de ‘The Life of a Showgirl’ Taylor Swift

Taylor Swift reveló más detalles de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift anunció la portada de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’ y las canciones que harán parte de él.

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira Camila Cabello

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales

Camila Cabello sorprendió en TikTok al cantar “Si te vas” de Shakira, generando miles de reacciones y comentarios en redes.

Lo más superlike

Falleció la periodista Alejandra Gómez de Mañana Express Talento nacional

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

En la emisión del 14 de agosto de Mañana Express se le rindió un sentido homenaje a la periodista Alejandra Gómez.

La Toxi Costeña sorprende a sus fans con un radical cambio de look La toxi costeña

La Toxi Costeña sorprendió con un inesperado cambio de look

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?