Ritvales 2025 presenta su programación diaria y confirma artistas estelares

El sábado 1 de noviembre, el Parque Norte de Medellín recibirá a más de 60 artistas en una puesta en escena que abrirá con la fuerza melódica de Adriatique, el dúo suizo compartirá el espacio con Guy Mantzur, exponente del deep y progressive house, y Sara Landry, reconocida por sus potentes presentaciones de hard techno.

La jornada también incluirá a Mahmut Orhan, quien fusiona la electrónica con influencias sonoras orientales, y a la colombiana Alexa, referente del techno nacional con un estilo contundente y lleno de matices.

A lo largo del día, el público podrá alternar entre los cuatro escenarios del festival, disfrutando de una programación que combina talento internacional y propuestas emergentes.

Este primer día estará orientado a los sonidos profundos y atmósferas envolventes, con una producción visual y técnica pensada para generar una experiencia inmersiva desde la primera canción.

¿Quiénes liderarán el segundo día de Ritvales 2025 con sus canciones más esperadas?

El domingo 2 de noviembre, el turno será para el takeover de Drumcode, liderado por Adam Beyer, uno de los nombres más influyentes del techno a nivel mundial. El escenario Vortex se llenará de energía con la presencia de Charlotte de Witte, referente femenina del hard techno, y Enrico Sangiuliano, conocido por su estilo cargado de potencia y precisión.

Bad Boombox añadirá un toque diferente con su propuesta retro y estética rave, mientras que los b2b prometen momentos únicos, como el encuentro entre Dubfire y Damian Lazarus, que combinará el minimalismo hipnótico con un sonido místico y experimental.

La programación de este día estará marcada por un techno de alta intensidad, pensado para cerrar el festival con un pulso constante que no dará tregua hasta el último minuto.

¿Qué experiencias adicionales ofrece Ritvales 2025 en Medellín?

Además de su cartel, Ritvales 2025 contará con espacios dedicados a la música, el arte y la convivencia. El festival dispondrá de cuatro escenarios simultáneos, intervenciones artísticas, zonas de descanso consciente y un área gastronómica con opciones alternativas.

También regresará la iniciativa “Tómate un Break”, un espacio pensado para que los asistentes puedan recargar energía entre presentaciones. Con una producción técnica de nivel internacional, la edición de este año busca consolidarse como el encuentro de música electrónica más importante de Colombia.

Medellín se prepara para recibir a miles de asistentes que convertirán el Parque Norte en un epicentro de beats, luces y emociones durante dos días inolvidables.