Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Revelan imágenes de los féretros en homenaje a Yeison Jiménez

Fanáticos se conmueven al ver imágenes del homenaje a Yeison Jiménez y sus compañeros en el Movistar Arena.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeison Jiménez homenaje
Despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena/AFP: Rodrigo Varela

El equipo de Yeison Jiménez reveló a sus millones de fanáticos imágenes de los féretros del artista y los compañeros que perdieron la vida junto a él en el trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero en Boyacá.

Artículos relacionados

¿Hay homenaje de despedida a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo del artista decidieron rendirle un homenaje al cantante Yeison Jiménez y a sus compañeros tras su lamentable muerte.

Yeison jimenez en el movistar arena

La despedida se lleva a cabo en el Movistar Arena, donde dejaron que los más fieles fanáticos del artista pudieran asistir y darle el último adiós.

A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, donde suma millones de seguidores, compartieron un video en el que enseñaron los féretros en el Movistar Arena, donde cada uno de ellos tenía en frente la fotografía de cada uno.

Dicha grabación la acompañaron con la canción "Destino final" que grabó Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso y fue una de sus más recientes colaboraciones musicales, en la que además habla de la muerte y la vida.

"Un adiós hasta el cielo pa' todos mis aventureros", escribieron sobre la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras homenaje a Yeison Jiménez?

Luego de la publicación en redes sociales, miles de internautas han reaccionado destacando lo mucho que los conmovieron las imágenes y cuántos les cuesta creer la partida del artista, agradeciendo por su increíble legado musical.

homenaje a yeison jimenez
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’ Yeison Jiménez

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en Canal RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: récords, homenajes y cifras que marcan su legado póstumo

Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez su música alcanzó nuevos récords en Spotify y YouTube, demostrando su impacto.

Luis Alfonso conmueve. Yeison Jiménez

Luis Alfonso honra la memoria de Yeison Jiménez con particular gesto en pleno concierto

Luis Alfonso sorprendió en pleno concierto con un gesto especial hacia Yeison Jiménez que conmovió al público.

Lo más superlike

¡Julio Iglesias enfrenta investigación por denuncias! Talento internacional

¡Julio Iglesias enfrenta denuncias! Dos exempleadas lo acusan de comportamientos inapropiados

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por hechos ocurridos en 2021, y autoridades españolas adelantan una investigación en su contra.

Marcela Reyes habla sobre la apuesta con Epa Colombia La casa de los famosos

Marcela Reyes en La casa de los famosos destapa la verdad sobre la apuesta millonaria con Epa Colombia

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27