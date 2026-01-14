Revelan imágenes de los féretros en homenaje a Yeison Jiménez

El equipo de Yeison Jiménez reveló a sus millones de fanáticos imágenes de los féretros del artista y los compañeros que perdieron la vida junto a él en el trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero en Boyacá.

¿Hay homenaje de despedida a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo del artista decidieron rendirle un homenaje al cantante Yeison Jiménez y a sus compañeros tras su lamentable muerte.

La despedida se lleva a cabo en el Movistar Arena, donde dejaron que los más fieles fanáticos del artista pudieran asistir y darle el último adiós.

A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, donde suma millones de seguidores, compartieron un video en el que enseñaron los féretros en el Movistar Arena, donde cada uno de ellos tenía en frente la fotografía de cada uno.

Dicha grabación la acompañaron con la canción "Destino final" que grabó Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso y fue una de sus más recientes colaboraciones musicales, en la que además habla de la muerte y la vida.

"Un adiós hasta el cielo pa' todos mis aventureros", escribieron sobre la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras homenaje a Yeison Jiménez?

Luego de la publicación en redes sociales, miles de internautas han reaccionado destacando lo mucho que los conmovieron las imágenes y cuántos les cuesta creer la partida del artista, agradeciendo por su increíble legado musical.