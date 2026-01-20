Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pasabordo revive campamento con Yeison Jiménez y revela audio inédito

Pasabordo recordó el campamento musical que compartió con Yeison Jiménez en 2023, donde nacieron varias canciones y momentos que hoy cobran un profundo significado.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Pasabordo recordó el campamento musical que compartió con Yeison Jiménez en 2023.
Pasabordo recordó el campamento musical que compartió con Yeison Jiménez en 2023. Foto AFP David Becker/Romain Maurice

Esto fue lo que ocurrió cuando Pasabordo decidió abrir el archivo de los recuerdos y compartir una experiencia creativa de composición junto a Yeison Jiménez que quedó marcada no solo por las canciones que nacieron allí, sino por las reflexiones que rodearon ese encuentro.

La agrupación recordó el campamento musical que vivieron el 27 de marzo de 2023, una fecha que, en su momento, estuvo llena de risas, ideas y melodías, pero que ahora se resignifica como un capítulo importante dentro de la historia del cantante de música popular.

Artículos relacionados

¿Qué sucedió en aquel campamento creativo con Yeison Jiménez?

Según compartieron los integrantes de Pasabordo, ese día fue una combinación de trabajo intenso y celebración, lejos de la formalidad de un estudio tradicional, el ambiente permitió que las ideas fluyeran con naturalidad.

 

Entre guitarras, letras improvisadas y coros espontáneos, fueron dando forma a canciones que conectaban directamente con las emociones que Yeison solía transmitir en su música.

Uno de los temas más representativos que nació en ese encuentro fue “Destino final”, una canción que hoy muchos consideran emblemática dentro de su carrera.

Junto con el recuerdo, la agrupación compartió un audio inédito en el que se escucha a Yeison hablando sobre la fuerza de ese tema, incluso mencionando que era el tipo de canción que podría sonar en el funeral de alguien, una frase que, con el tiempo, adquirió una carga simbólica imposible de ignorar.

Artículos relacionados

¿Qué otras canciones se crearon en ese campamento musical junto a Yeison Jiménez?

El campamento no solo dio vida a una canción, Pasabordo también recordó cómo, en ese mismo espacio, trabajaron en otros temas como “La llamada” y “Hasta la madre”.

En los fragmentos de video compartidos se puede ver al equipo completo celebrando cada avance, cantando, bailando y repitiendo los coros con entusiasmo una vez daban por cerrada una letra.

El sueño de Yeison Jiménez que sus amigos decidieron cumplir tras su muerte
Pasabordo compartió fragmentos nunca antes vistos junto a Yeison Jiménez. (AFP / Romain Maurice)

La música se convirtió en una excusa para disfrutar, compartir historias y dejar que la creatividad fuera la protagonista y cada canción terminada era celebrada como un logro colectivo, algo que quedó registrado en imágenes que hoy evocan gratitud.

Artículos relacionados

¿Por qué este recuerdo de Pasabordo y Yeison Jiménez tiene hoy un significado especial?

El último momento destacado por Pasabordo fue la creación de “MLP”, tema que también surgió en esa etapa de colaboración, al hablar de él, los integrantes aprovecharon para agradecer públicamente a Yeison Jiménez por su energía, su alegría y por haberles abierto las puertas no solo de su proyecto musical, sino de una parte de su vida.

Yeison Jimenez homenaje en manzanares
Así fue el campamento donde nacieron varios temas junto a Yeison Jiménez. /Foto Canal RCN

Hoy, esos recuerdos no solo hablan de canciones, sino de vínculos humanos, Pasabordo dejó claro que haber sido parte del camino de Yeison fue un privilegio, y que cada nota escrita junto a él representa un pedazo de su legado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Reykon está de regreso en la música Reykon

¡Reykon está de regreso! El reggaetonero confirmó una nueva etapa musical en su carrera

Reykon confirma su regreso a la música y anuncia una nueva etapa creativa con la que “El Líder” vuelve al género urbano.

Yeison Jimenez homenaje en manzanares Yeison Jiménez

Esposa de Yeison Jiménez conmueve con videos con sus cenizas

Esposa de Yeison Jiménez protagonizó conmovedor momento llorando en el homenaje al artista en su pueblo natal.

TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato Karol G

Karol G y Feid se separaron tras tres años juntos; fuentes cercanas revelan detalles de la ruptura

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación; esto dijeron personas cercanas a la pareja a TMZ.

Lo más superlike

Extraño suceso sorprende a habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

Habitantes de la vereda donde falleció Yeison Jiménez reportaron extraño fenómeno 8 días después su muerte.

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?

Beba de la Cruz enfrentó a Yuli Ruiz La casa de los famosos

Beba enfrentó a Yuli Ruiz en posicionamiento de La casa de los famosos 3: “No te topo"

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos