Pasabordo revive campamento con Yeison Jiménez y revela audio inédito

Esto fue lo que ocurrió cuando Pasabordo decidió abrir el archivo de los recuerdos y compartir una experiencia creativa de composición junto a Yeison Jiménez que quedó marcada no solo por las canciones que nacieron allí, sino por las reflexiones que rodearon ese encuentro.

La agrupación recordó el campamento musical que vivieron el 27 de marzo de 2023, una fecha que, en su momento, estuvo llena de risas, ideas y melodías, pero que ahora se resignifica como un capítulo importante dentro de la historia del cantante de música popular.

¿Qué sucedió en aquel campamento creativo con Yeison Jiménez?

Según compartieron los integrantes de Pasabordo, ese día fue una combinación de trabajo intenso y celebración, lejos de la formalidad de un estudio tradicional, el ambiente permitió que las ideas fluyeran con naturalidad.

Entre guitarras, letras improvisadas y coros espontáneos, fueron dando forma a canciones que conectaban directamente con las emociones que Yeison solía transmitir en su música.

Uno de los temas más representativos que nació en ese encuentro fue “Destino final”, una canción que hoy muchos consideran emblemática dentro de su carrera.

Junto con el recuerdo, la agrupación compartió un audio inédito en el que se escucha a Yeison hablando sobre la fuerza de ese tema, incluso mencionando que era el tipo de canción que podría sonar en el funeral de alguien, una frase que, con el tiempo, adquirió una carga simbólica imposible de ignorar.

¿Qué otras canciones se crearon en ese campamento musical junto a Yeison Jiménez?

El campamento no solo dio vida a una canción, Pasabordo también recordó cómo, en ese mismo espacio, trabajaron en otros temas como “La llamada” y “Hasta la madre”.

En los fragmentos de video compartidos se puede ver al equipo completo celebrando cada avance, cantando, bailando y repitiendo los coros con entusiasmo una vez daban por cerrada una letra.

Pasabordo compartió fragmentos nunca antes vistos junto a Yeison Jiménez. (AFP / Romain Maurice)

La música se convirtió en una excusa para disfrutar, compartir historias y dejar que la creatividad fuera la protagonista y cada canción terminada era celebrada como un logro colectivo, algo que quedó registrado en imágenes que hoy evocan gratitud.

¿Por qué este recuerdo de Pasabordo y Yeison Jiménez tiene hoy un significado especial?

El último momento destacado por Pasabordo fue la creación de “MLP”, tema que también surgió en esa etapa de colaboración, al hablar de él, los integrantes aprovecharon para agradecer públicamente a Yeison Jiménez por su energía, su alegría y por haberles abierto las puertas no solo de su proyecto musical, sino de una parte de su vida.

Así fue el campamento donde nacieron varios temas junto a Yeison Jiménez. /Foto Canal RCN

Hoy, esos recuerdos no solo hablan de canciones, sino de vínculos humanos, Pasabordo dejó claro que haber sido parte del camino de Yeison fue un privilegio, y que cada nota escrita junto a él representa un pedazo de su legado.