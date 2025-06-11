Paola Jara hace historia mientras la música abre puertas en Bogotá

¿ Qué representa la nominación de Paola Jara a los GRAMMY?

Paola Jara consiguió su primera nominación a los GRAMMY Awards en la categoría “Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)” con su producción Sin Rodeos, lanzada en julio.

Este reconocimiento la convierte en la única mujer del género regional colombiano postulada en esta edición, un hecho que marca un precedente para el país y especialmente para las artistas femeninas del género.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara revela cómo se alista para recibir a Emilia: "Estoy preparándome"

El álbum está compuesto por seis canciones, entre ellas “A Ella” y “Me Imagino”, esta última escrita por la misma intérprete. La producción incorpora ritmos mexicanos fusionados con elementos del regional colombiano, consolidando su estilo dentro de la música popular contemporánea.

La nominación no solo destaca su trabajo musical, sino también el crecimiento del género en escenarios internacionales.

Jessi Uribe y Paola Jara. (Foto: AFP)

Además, la cantante lanzó recientemente el sencillo “Emilia” junto a Jessi Uribe, continuando con una etapa de visibilidad mediática y crecimiento artístico. Su nombre ahora figura junto a artistas consolidados a nivel mundial, lo que confirma el alcance de su propuesta musical.

¿Cómo funciona Free Music by Mambart y cuál es su impacto en Bogotá?

Mientras el nombre de Paola Jara aparece en listas internacionales, en Bogotá la música se convierte en herramienta de inclusión gracias al programa “Free Music by Mambart”.

Esta iniciativa, liderada por la Fundación Mambart y la Cámara de Comercio de Bogotá, lleva formación musical a personas privadas de la libertad y a comunidades vulnerables.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprendió al revelar a qué se hubiera dedicado si no hubiera sido cantante

El programa se desarrolla actualmente en la Cárcel El Buen Pastor, La Modelo, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres y en la comunidad salesiana del barrio 20 de Julio.

Las clases, que se extenderán hasta diciembre, incluyen formación en teoría musical, armonía, producción básica y emprendimiento artístico. Participan más de 150 personas inscritas en esta nueva fase.