Nina Rodríguez presenta “Interludio”, un proyecto que redefine su búsqueda artística

La artista colombiana Nina Rodríguez lanza Interludio, un EP que se presenta como un ejercicio de contención y revisión personal.

El proyecto, compuesto por cinco canciones, combina reinterpretaciones de clásicos latinoamericanos con material inédito, y plantea un enfoque que privilegia la calma, la vulnerabilidad y la sobriedad sonora.

¿Qué propone Nina Rodríguez en “Interludio”?

El nuevo EP incluye cinco canciones que reflejan una etapa distinta en el trabajo musical de Nina Rodríguez. Por un lado, incorpora nuevas versiones de tres temas ampliamente conocidos en el repertorio latinoamericano: “Por qué te vas”, “A tu vera” y “Zamba para olvidar”.

Por otro, suma dos composiciones inéditas, “Eco” y “Almas”, que funcionan como una muestra de la evolución de su escritura y de su interés por explorar un sonido más directo y personal.

En esta producción, Rodríguez asume un rol más activo en las decisiones creativas. Por primera vez lidera el proceso de producción junto a Andrea Hoyos, con quien desarrolló un enfoque centrado en lo acústico y en la reducción de elementos.

La idea principal fue construir un ambiente sonoro que permitiera que la voz estuviera al frente, sin adornos que distrajeran la atención. Este método se refleja en arreglos sencillos, uso controlado de instrumentos y una estética que busca generar cercanía con el oyente.

¿Cuáles son los detalles del nuevo proyecto de Nina Rodríguez?

Uno de los puntos destacados del EP es la nueva interpretación de “Por qué te vas”. En esta versión, la artista opta por una lectura más contenida, con un ritmo pausado y un tono reflexivo que se aleja de otras interpretaciones populares del tema.

Su intención fue resaltar el carácter emocional de la letra sin recurrir a arreglos complejos, logrando una propuesta diferente que se ajusta al concepto general del proyecto.

Otra pieza importante es “A tu vera”, que ya había sido presentada este año en el cierre de Colombiamoda 2025, donde Rodríguez también participó como directora artística del performance principal.

El proyecto no solo se apoya en su contenido musical. También está acompañado de una propuesta visual desarrollada por un equipo creativo internacional. La sesión fotográfica, realizada en Nueva York, busca reforzar el mensaje central del EP: una etapa de reflexión, sencillez y revisión personal.