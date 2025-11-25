Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Nina Rodríguez presenta “Interludio”, un proyecto que redefine su búsqueda artística

“Interludio” reúne reinterpretaciones y composiciones originales en un EP que invita a la reflexión y consolida una nueva etapa.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Estrenos musicales
Estrenos musicales. Imagen de Freepik

La artista colombiana Nina Rodríguez lanza Interludio, un EP que se presenta como un ejercicio de contención y revisión personal.

El proyecto, compuesto por cinco canciones, combina reinterpretaciones de clásicos latinoamericanos con material inédito, y plantea un enfoque que privilegia la calma, la vulnerabilidad y la sobriedad sonora.

¿Qué propone Nina Rodríguez en “Interludio”?

El nuevo EP incluye cinco canciones que reflejan una etapa distinta en el trabajo musical de Nina Rodríguez. Por un lado, incorpora nuevas versiones de tres temas ampliamente conocidos en el repertorio latinoamericano: “Por qué te vas”, “A tu vera” y “Zamba para olvidar”.

Artículos relacionados

Por otro, suma dos composiciones inéditas, “Eco” y “Almas”, que funcionan como una muestra de la evolución de su escritura y de su interés por explorar un sonido más directo y personal.

En esta producción, Rodríguez asume un rol más activo en las decisiones creativas. Por primera vez lidera el proceso de producción junto a Andrea Hoyos, con quien desarrolló un enfoque centrado en lo acústico y en la reducción de elementos.

La idea principal fue construir un ambiente sonoro que permitiera que la voz estuviera al frente, sin adornos que distrajeran la atención. Este método se refleja en arreglos sencillos, uso controlado de instrumentos y una estética que busca generar cercanía con el oyente.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los detalles del nuevo proyecto de Nina Rodríguez?

Uno de los puntos destacados del EP es la nueva interpretación de “Por qué te vas”. En esta versión, la artista opta por una lectura más contenida, con un ritmo pausado y un tono reflexivo que se aleja de otras interpretaciones populares del tema.

Su intención fue resaltar el carácter emocional de la letra sin recurrir a arreglos complejos, logrando una propuesta diferente que se ajusta al concepto general del proyecto.

Otra pieza importante es “A tu vera”, que ya había sido presentada este año en el cierre de Colombiamoda 2025, donde Rodríguez también participó como directora artística del performance principal.

El proyecto no solo se apoya en su contenido musical. También está acompañado de una propuesta visual desarrollada por un equipo creativo internacional. La sesión fotográfica, realizada en Nueva York, busca reforzar el mensaje central del EP: una etapa de reflexión, sencillez y revisión personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jessi Uribe explotó ante comentario de internauta Jessi Uribe

Jessi Uribe explotó contra internauta que lo insultó, ¿se metió con Emilia?

El cantante Jessi Uribe no se quedó callado ante feo comentario de internauta y su respuesta genera controversia.

Zion reapareció en redes sociales tras accidente Talento internacional

El reguetonero Zion reapareció tras su accidente e hizo fuerte revelación: "Sigo vivo"

El famoso reguetonero puertorriqueño rompió su silencio tras más de un mes de haber sufrido grave accidente en motocicleta.

Dua Lipa sorprende a sus seguidores. Dua Lipa

Estas son las primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia que desataron euforia entre sus fanáticos

La artista británica Dua Lipa saludó a sus seguidores en Bogotá y su llegada al país rápidamente se volvió viral.

Lo más superlike

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

Valentina Taguado nuevamente se refirió a este tema y dejó claro cuál es su orientación, además hizo sorpresiva revelación sobre la presentadora.

Pepe Aguilar compartió un emotivo video para honrar a Flor Silvestre a cinco años de su partida. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar recordó a su mamá con un emotivo post: "No hay día que no se extrañe"

Murió el actor Conrado Osorio Talento nacional

Sale a la luz la última publicación del actor Conrado Osorio antes de su fallecimiento

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?