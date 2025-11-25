Hamilton logra nuevo hito con “4Life”, su colaboración con Ryan Castro

El panorama musical colombiano vive uno de sus momentos más dinámicos, y en ese movimiento constante el nombre de Hamilton vuelve a tomar fuerza.

El artista, originario de Cartagena, acaba de alcanzar un logro clave: su tema “4Life”, grabado en conjunto con Ryan Castro, se ubicó como el sencillo más sonado en la radio nacional.

La noticia consolida su presencia en la escena urbana y confirma el crecimiento sostenido que ha tenido su proyecto en los últimos años.

Este avance no solo se refleja en la radio. La canción continúa escalando posiciones dentro del Hot 100 de Billboard Colombia, un listado que mide el rendimiento de los lanzamientos más destacados del país.

¿Qué factores han impulsado la evolución artística de Hamilton?

El desempeño del sencillo demuestra que la propuesta del artista ha logrado conectar tanto en las calles como en los sistemas de medición más exigentes del mercado.

El logro llega mientras el artista desarrolla su “Afromockstar Tour Colombia”, un recorrido que ya dejó un primer resultado contundente con un lleno total en Medellín.

El tour continúa su ruta por Cali el próximo 29 de noviembre, antes de cerrar oficialmente el 6 de diciembre en Bogotá, con un concierto en el Royal Center.

Este escenario, uno de los puntos culturales más importantes de la capital, será testigo del cierre de una etapa marcada por el crecimiento artístico del cantante.

¿Qué representa el ascenso de Hamilton con “4Life”?

Hamilton nació en 1999 en Cartagena de Indias, una ciudad donde los ritmos afrocaribeños forman parte del día a día. Ese ambiente musical influyó profundamente en su identidad creativa y lo acompañó en su proceso de formación.

En 2024 presentó su primer EP, “Los Reyes del Mar”, un trabajo donde exploró esas raíces con un sonido contemporáneo y que lo llevó a obtener mayor visibilidad dentro del género urbano.

Durante ese periodo también participaron en su ascenso varias colaboraciones con artistas reconocidos, entre ellos Lenny Tavarez, Justin Quiles y Ryan Castro.

Esos trabajos ampliaron su audiencia y dieron paso a una nueva etapa en la que su proyecto empezó a atraer la atención de la industria.