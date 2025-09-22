Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicko Cadavid lanza “Cuando Quiera” e inicia un camino artístico

Nicko Cadavid lanza “Cuando Quiera”, un sencillo inspirado en la vida cotidiana que marca su regreso a la música popular.

El cantante colombiano Nicko Cadavid lanza “Cuando Quiera”, un tema que representa su regreso oficial a la música después de una pausa de varios años.

Reconocido por su cercanía en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores en TikTok y cientos de miles en Instagram, el artista vuelve a poner su talento en primer plano con una propuesta que combina autenticidad, tradición y energía.

¿Qué significa que Nicko Cadavid lanza “Cuando Quiera”?

La canción toma como base una frase popular muy usada en el día a día: “¡cuando quiera!”. A partir de esta idea, Nicko construyó una pieza que refleja disposición, optimismo y conexión con la vida. Según el propio artista, la intención es transmitir una actitud positiva y una invitación a vivir con entusiasmo.

El sencillo fue compuesto por Nicko junto a Juan Manuel Aristizábal y César Augusto Morales, con producción de Fabián Esteban Blandón. Se trata de un trabajo enfocado en la música popular, género en el que el artista asegura sentirse más identificado tras explorar diferentes estilos a lo largo de su carrera.

El lanzamiento también incluye un videoclip grabado en Pereira, ciudad natal del intérprete. Allí se recrea una auténtica fiesta campesina con caballos, sombreros y ambiente agropecuario, un homenaje visual a sus raíces y a la cultura del Eje Cafetero.

¿Cómo llega este lanzamiento en la carrera del artista?

Nicko Cadavid tiene más de una década de experiencia en la música, aunque en los últimos años se destacó principalmente como creador de contenido digital.

Durante la pandemia decidió hacer una pausa en su faceta musical, pero en 2023 retomó con una visión renovada, trabajando de forma independiente y con mayor madurez artística.

El intérprete ha señalado que la música popular ha sido siempre su punto de encuentro con el público. Su propuesta actual busca reforzar esa conexión desde la autenticidad y con un estilo que refleje tanto su historia como su personalidad.

El sencillo se presenta como una carta de presentación para esta etapa, en la que el artista pretende consolidarse dentro de la música popular colombiana. La letra y la producción buscan conectar con un público amplio, manteniendo un sonido tradicional, pero con un estilo personal que lo diferencia.

