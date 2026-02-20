Nath, Domelipa, Sebastián Ayala, Sharif y Rapsusklei presentan nuevas propuestas musicales

Artistas de distintos géneros presentan canciones y proyectos que responden a momentos clave de sus carreras.

Nath abre el año con una nueva etapa musical

Nath inicia 2026 con el lanzamiento de “SUNSEX”, un sencillo que marca un cambio en su propuesta artística. Luego de un año de crecimiento sostenido y de consolidarse dentro de la escena urbana colombiana, la artista presenta una canción con una energía más ligera y segura, enfocada en el ritmo y la actitud.

El tema fue desarrollado en un campamento creativo en Santa Fe de Antioquia, donde Nath participó activamente en la composición y el concepto del proyecto.

El lanzamiento está acompañado de un video grabado en Guatapé, que refuerza visualmente esta nueva etapa y muestra a una artista más confiada y definida en su narrativa.

Domelipa presenta una canción sobre el desamor y la reconstrucción

Domelipa regresa con “Coronas Pa’l Despecho”, un sencillo que se mueve dentro del pop regional y que aborda el final de una relación desde una perspectiva directa. La canción propone dejar atrás el dolor y recuperar la libertad personal, sin idealizar el sufrimiento.

En lo musical, el tema prioriza la interpretación vocal y una producción limpia que acompaña el mensaje. El video oficial refuerza esta etapa de crecimiento artístico, mostrando una imagen más madura y alineada con el rumbo que la artista ha venido construyendo en su transición del entorno digital a la música.

Sebastián Ayala responde a las críticas con un mensaje directo

Sebastián Ayala lanza “Qué Les Importa”, una canción que aborda el juicio social y las críticas que suelen acompañar los procesos de crecimiento personal. El sencillo se presenta como una respuesta clara a quienes opinan sin conocer el recorrido detrás de los logros.

Con una letra frontal y una interpretación intensa, el tema conecta con oyentes que se identifican con historias de esfuerzo y superación. Esta nueva entrega reafirma la identidad del artista dentro de la música popular colombiana y fortalece su relación con un público que valora la autenticidad.

Sharif y Rapsusklei se unen en un álbum conjunto

Sharif y Rapsusklei anuncian el lanzamiento de La Música De Los Días Rotos, un proyecto colaborativo que reúne a dos referentes del rap en español. El álbum, compuesto por diez canciones, estará disponible a partir del 13 de febrero y cuenta con la producción de Gordo Del Funk y Bombony Montana.

El proyecto se caracteriza por letras reflexivas y un enfoque sonoro clásico, que recoge la experiencia de más de dos décadas de trayectoria de ambos artistas. Además, incluye colaboraciones de otros exponentes del género, aportando variedad sin perder coherencia.

Rafa Pérez destaca por su show en los Carnavales 2026

Además de estrenos musicales, la temporada también se está moviendo por el lado de los shows en vivo. Rafa Pérez viene siendo uno de los nombres más comentados por su puesta en escena durante los Carnavales 2026, con una respuesta fuerte del público en sus presentaciones.

El artista fue especialmente aplaudido en Barranquilla, en el Rumbódromo del Río, el 15 de febrero de 2026, según la información compartida sobre su agenda. Su sello ha sido la interacción directa con los asistentes, convirtiendo al público en parte del espectáculo y marcando diferencia dentro de la programación de carnaval.