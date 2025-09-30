Nanpa Básico, Kapo, Zaider, Junior Zamora y Elkno presentan nuevos hits urbanos

¿ Qué representa “AMIMA” de Nanpa Básico y Kapo?

El rapero bogotano Nanpa Básico, reconocido por su lírica honesta, se une a Kapo, una de las voces emergentes del afrobeat, para presentar “AMIMA”. El sencillo se convierte en un relato urbano que habla de autenticidad y libertad, con versos intensos que encuentran equilibrio en la frescura de Kapo.

No es la primera vez que colaboran: ya habían coincidido en “Pelinegra”. Esta nueva unión consolida su química artística y conecta con un público que busca propuestas con carga emocional.

El videoclip refuerza ese tono íntimo al mostrar a ambos artistas compartiendo un juego de parqués en un bar, como si la canción fuese una conversación cercana.

Este lanzamiento llega después de un exitoso regreso de Nanpa a Medellín, donde reunió a más de 5.000 personas en el Pabellón Amarillo y ratificó su fuerza en escenarios de gran formato.

¿Cómo Zaider transmite su visión en “La Casita”?

Zaider apuesta por una narrativa romántica en “La Casita”, una canción que habla de construir un hogar al lado de un amor verdadero. El tema fue compuesto junto a Sheniel, producido por Golden y grabado en la playa de La Boquilla, Cartagena, ciudad natal del artista.

La portada refuerza el concepto con símbolos como casas que se unen, pájaros que evocan hijos y el mar como metáfora de inmensidad y paz. En palabras del propio Zaider, antes de formar un hogar con alguien más, es necesario serlo uno mismo.

Zaider ha consolidado su nombre en el afrobeats latino. Este estreno confirma su capacidad para combinar raíces locales con una proyección internacional.

¿Qué aporta Junior Zamora con “Rico” y su EP Un Verano en Caliyork?

El caleño Junior Zamora avanza con “Rico”, segundo lanzamiento de su próximo EP Un Verano en Caliyork. El tema explora el afrosound, una fusión entre afrobeat y R&B, con un aire veraniego que transmite frescura y sensualidad.

En el videoclip, Junior interpreta a su alter ego “Jay” en la Jayhouse, donde la música, el baile y la complicidad dan vida a una atmósfera de fiesta nocturna. Esta propuesta visual acompaña el concepto del EP, pensado como un puente entre culturas y géneros.

La producción confirma su capacidad para experimentar y ampliar horizontes, rindiendo homenaje a artistas de afrobeat e influencias del R&B contemporáneo.

Artículos relacionados Carlos Vives Así celebró Carlos Vives los 30 años de La Tierra del Olvido

¿Cómo se reinventa Elkno en “Poesía Moderna Remix”?

Elkno revive uno de sus mayores éxitos digitales en “Poesía Moderna Remix”, ahora acompañado de Andy Rivera y Esteban Arias. La canción, que ya era popular en plataformas, regresa con nuevas voces que amplían su alcance y confirman la versatilidad del artista paisa.

Este remix es su segundo lanzamiento con Sony Music, después de “Quererte en serio”. Con él, Elkno refuerza su estilo urbano y la capacidad de conectar con audiencias que valoran letras directas y ritmos que invitan al baile.

Con estos estrenos, la música urbana colombiana vuelve a demostrar que está en constante evolución, alimentada por talentos que exploran nuevos caminos y consolidan su lugar en el panorama internacional.