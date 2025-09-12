Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe

En las últimas horas se confirmó el accidente automovilístico de reconocido acordeonero vallenato. Esto se sabe.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe
¿Quién fue el reconocido músico vallenato que se accidentó? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia que un reconocido acordeonero colombiano.

Sin duda, la noticia ha generado gran preocupación por parte del gremio del vallenato al ver que el músico se accidentó luego de tener una presentación.

¿Quién es el reconocido acordeonero que se accidentó en las últimas horas?

Hace unas horas, el nombre del acordeonero Luifer Giraldo, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse que tuvo un grave accidente de tránsito automovilístico.

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe
Esto se sabe del accidente de tránsito del acordeonero. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte del medio alternativo enfocado en el género vallenato llamado: Portal vallenato élite, en el que expresó lo siguiente mediante un comunicado oficial:

“El acordeonero Luifer Giraldo reportó que sufrió un accidente en la madrugada de ayer mientras se desplazaba desde el municipio de Uribia hacia la ciudad de Barranquilla. Según relató el propio artista en un audio enviado a sus allegados, durante el trayecto se encontró inesperadamente con una vaca en plena vía, lo que ocasionó el fuerte impacto. Aunque describió el hecho como un “pequeño gran accidente”, agregó el Portal vallenato Élite.

Sin duda, la noticia ha generado gran preocupación por parte de todos los seguidores de Luifer, quien atravesó por un complicado momento tras un accidente de tránsito cerca a la ciudad de Barranquilla.

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe
¿Qué se sabe del estado de salud actual del acordeonero? | Foto: Freepik

¿Qué dijo Luifer Giraldo tras su reciente accidente de tránsito?

Tras el desafortunado hecho, Luifer Giraldo compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 8 mil seguidores, un comunicado oficial, expresando las siguientes palabras:

“En la mañana de ayer sufrí un accidente de tránsito en el cual mi vehículo colisionó únicamente con un animal (vaca) que se encontraba en la vía. Este hecho ocasionó daños materiales significativos a mi vehículo, sin que se presentaran personas lesionadas”, agregó el acordeonero.

Por el momento, el estado de salud del acordeonero es estable, pues confirmó que, a pesar de chocar con una vaca, no tuvo ningún tipo de lesión y se encuentra estable tras confirmarse el incidente.

