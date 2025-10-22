Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mr. Black estrena “Bichota”, Jandy Feliz proyecta legado y Alex Salazar lanza “Doctorado en Fiesta”

Mr. Black estrena tema dentro de su nuevo álbum “Zoyee”, Jandy Feliz fortalece la herencia dominicana y Alex Salazar irrumpe con reciente tema.

¿Qué significa “Bichota” en el nuevo proyecto de Mr. Black?

Mr. Black, conocido como el presidente de la Champeta, lanzó Bichota, primer sencillo de su álbum Zoyee, un trabajo compuesto por 14 canciones entre clásicos y nuevas composiciones.

El título, que significa “vida en abundancia” en griego, resume la visión del artista sobre este proyecto: un mensaje de renovación, esperanza y gratitud.

El videoclip de Bichota fue grabado en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, con una interna como protagonista.

Este gesto busca resaltar la capacidad de la música para inspirar segundas oportunidades, incluso en contextos de encierro. “La libertad empieza cuando te atreves a soñar”, afirmó el intérprete durante la grabación.

El lanzamiento oficial del álbum se realizará el 24 de octubre en ese mismo centro penitenciario, con un concierto simbólico apoyado por la Alcaldía de Cartagena. Con ello, Mr. Black convierte su estreno musical en una experiencia social con impacto real.

¿Cómo Jandy Feliz mantiene viva la herencia dominicana?

La música tropical de República Dominicana ha dejado una marca profunda en la cultura latinoamericana con referentes como Juan Luis Guerra y Johnny Ventura.

En la actualidad, Jandy Feliz asume el reto de continuar esa tradición, conectando con las nuevas generaciones sin perder la esencia caribeña.

Su propuesta busca unir lo mejor del merengue clásico con sonoridades modernas, lo que le permite mantener vigente un género que ha sido símbolo de identidad y orgullo nacional.

La versatilidad de Feliz, unida a su capacidad de interpretar con frescura y autenticidad, lo ubican como una de las figuras llamadas a proyectar el legado dominicano hacia nuevas audiencias.

En un panorama musical dominado por el reguetón y otros géneros urbanos, la apuesta de Jandy Feliz por reforzar la música tropical es una declaración de compromiso con sus raíces y con el futuro del merengue.

¿Por qué “Doctorado en Fiesta” refuerza la proyección de Alex Salazar?

El colombiano Alex Salazar, recordado por el éxito Hablemos de Traiciones, estrena Doctorado en Fiesta, un tema que busca convertirse en himno de celebración. La canción mezcla música popular contemporánea con influencias folclóricas, transmitiendo optimismo y cercanía con el público.

El sencillo destaca por su energía festiva y su letra cargada de picardía. Salazar describe la canción como un homenaje a las experiencias humanas, a los aprendizajes que dejan los errores y a la alegría de vivir.

El artista se consolida como una de las nuevas promesas de la música popular colombiana, apostando por un estilo que combina raíces tradicionales con una producción moderna. Doctorado en Fiesta refleja su madurez artística y lo posiciona como un nombre en ascenso dentro de la escena regional.

