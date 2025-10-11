Melendi regresa a Colombia con su gira “20 Años Sin Noticias”, conoce más

El cantautor español Melendi regresa a Bogotá para ofrecer un espectáculo que promete ser una de las noches más emotivas del año. El próximo 20 de noviembre, el Movistar Arena será el escenario de un reencuentro esperado entre el artista y su público colombiano, en el marco de su exitosa gira “20 Años Sin Noticias”.

Después de agotar localidades en Medellín y Bucaramanga, e incluir a Pereira en su recorrido por Colombia, el intérprete español vuelve a la capital.

Más de 16 mil personas ya han sido parte de esta experiencia en sus anteriores presentaciones, lo que demuestra la vigencia y el cariño que Melendi mantiene entre los oyentes colombianos.

Melendi vuelve a nuestro país para celebrar dos décadas de música. Foto AFP

¿Dónde y cuándo será el concierto de Melendi en Bogotá?

El concierto de Melendi en Bogotá se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, a partir de las 8:00 p.m.. Será su única presentación en la capital colombiana.

La gira “20 Años Sin Noticias” se ha consolidado como una de las más importantes en la carrera del artista asturiano. Más que una serie de conciertos representa un repaso emocional por dos décadas de música, un puente entre el pasado y el presente que conecta generaciones a través de canciones que ya forman parte de la memoria colectiva.

A lo largo de dos décadas de trayectoria, temas como Caminando por la vida, Lágrimas desordenadas, Tu jardín con enanitos, Destino o casualidad y Con solo una sonrisa se han consolidado como algunos de los mayores éxitos en la carrera de Melendi.



Estas canciones, que ocuparon los primeros lugares en listas de popularidad en España y América Latina, reflejan la evolución musical del artista y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones.

Durante el concierto en Bogotá, el repertorio incluirá una selección de estos títulos junto a nuevas versiones y arreglos especialmente preparados para la gira 20 Años Sin Noticias.

El objetivo, según su equipo, es ofrecer un recorrido cronológico por los momentos más representativos de su carrera, combinando sus primeros éxitos con las composiciones más recientes.