Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Melendi regresa a Colombia con su gira “20 Años Sin Noticias”, conoce más

Melendi vuelve a nuestro país para celebrar dos décadas de música con un concierto inolvidable en el Movistar Arena.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Melendi regresa a Colombia
El cantautor español Melendi regresa a Bogotá. Foto AFP

El cantautor español Melendi regresa a Bogotá para ofrecer un espectáculo que promete ser una de las noches más emotivas del año. El próximo 20 de noviembre, el Movistar Arena será el escenario de un reencuentro esperado entre el artista y su público colombiano, en el marco de su exitosa gira “20 Años Sin Noticias”.

Después de agotar localidades en Medellín y Bucaramanga, e incluir a Pereira en su recorrido por Colombia, el intérprete español vuelve a la capital.

Artículos relacionados

Más de 16 mil personas ya han sido parte de esta experiencia en sus anteriores presentaciones, lo que demuestra la vigencia y el cariño que Melendi mantiene entre los oyentes colombianos.

El cantautor español Melendi regresa a Bogotá
Melendi vuelve a nuestro país para celebrar dos décadas de música. Foto AFP

¿Dónde y cuándo será el concierto de Melendi en Bogotá?

El concierto de Melendi en Bogotá se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, a partir de las 8:00 p.m.. Será su única presentación en la capital colombiana.

La gira “20 Años Sin Noticias” se ha consolidado como una de las más importantes en la carrera del artista asturiano. Más que una serie de conciertos representa un repaso emocional por dos décadas de música, un puente entre el pasado y el presente que conecta generaciones a través de canciones que ya forman parte de la memoria colectiva.

Artículos relacionados

A lo largo de dos décadas de trayectoria, temas como Caminando por la vida, Lágrimas desordenadas, Tu jardín con enanitos, Destino o casualidad y Con solo una sonrisa se han consolidado como algunos de los mayores éxitos en la carrera de Melendi.


Estas canciones, que ocuparon los primeros lugares en listas de popularidad en España y América Latina, reflejan la evolución musical del artista y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones.

Durante el concierto en Bogotá, el repertorio incluirá una selección de estos títulos junto a nuevas versiones y arreglos especialmente preparados para la gira 20 Años Sin Noticias.

El objetivo, según su equipo, es ofrecer un recorrido cronológico por los momentos más representativos de su carrera, combinando sus primeros éxitos con las composiciones más recientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Beéle dejó atrás su estilo urbano para lucir un look sofisticado que marcó tendencia en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025.

Blessd sueña con casarse, pero su novia no Blessd

¿Novia de Blessd no quiere casarse?, su respuesta sorprendió

Mientras Blessd confesó sus deseos por casarse, su novia Manuela no tendría el mismo anhelo.

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Lo más superlike

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Raúl Ocampo conmovió a televidentes y compañeros de MasterChef Celebrity con sus palabras de despedida tras quedar eliminado.

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?