Marta Gómez presenta “Letra y Música”, un viaje por 25 años de canciones

El concierto Marta Gómez presenta “Letra y Música” llegará al Teatro Colsubsidio el 1 de noviembre con un recorrido por su trayectoria.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Fara Norte
La reconocida cantautora colombiana Marta Gómez regresa a Bogotá con un espectáculo diseñado para recorrer su carrera de más de dos décadas.

El próximo 1 de noviembre, el Teatro Colsubsidio abrirá sus puertas a “Letra y Música”, un evento que reunirá las composiciones más representativas de su repertorio y que busca acercar al público a la esencia de su trabajo artístico.

¿Qué mostrará Marta Gómez en “Letra y Música”?

El concierto presentará una puesta en escena con detalles que evocan la creación artística de la cantautora.

Entre las canciones seleccionadas para esta cita aparecen ‘Paula ausente’, ‘Destellos de belleza’ y ‘Confesión’, piezas que reflejan el estilo de la artista y su capacidad para combinar poesía y música.

La escenografía, creada por un equipo con experiencia en grandes producciones teatrales, reforzará la atmósfera que acompaña el recorrido de la artista en este nuevo proyecto.

Además de su banda base, con piano, guitarra, percusión y bajo, Marta contará con la participación de Laura Pérez y María José Mendoza como invitadas especiales, quienes se sumarán para aportar nuevas sonoridades a la velada.

¿Cómo se ha consolidado Marta Gómez a lo largo de su trayectoria?

Marta Gómez ha construido una carrera internacional que la ubica como una de las voces más destacadas de la música independiente.

Su propuesta combina influencias de ritmos tradicionales latinoamericanos con el jazz y la canción de autor, lo que le ha permitido presentarse en escenarios de alto prestigio como el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center en Washington y el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

La artista ha publicado 22 producciones y más de 100 composiciones originales, con letras que abordan temas como la memoria, la resistencia y la esperanza. Su trabajo le ha valido reconocimientos como dos premios Latin Grammy en 2014 y 2015, así como el galardón del SIBL Project y una nominación a los Billboard Music Awards.

Con una trayectoria de más de 25 años, Marta Gómez presenta “Letra y Música” como un proyecto que sintetiza su experiencia, reafirmando su compromiso con la música y con las historias que ha contado a lo largo de su carrera.

La fecha elegida, el 1 de noviembre a las 7:30 p. m., convierte a este evento en uno de los más esperados de la agenda cultural en Bogotá. Con “Letra y Música”, la cantautora refuerza su vínculo con el público colombiano y celebra una trayectoria que ha trascendido fronteras.

