El cantante Maluma reveló cuál fue el primer show que realizó, cuánto cobró y qué hizo con el dinero que se ganó.

El artista reveló en entrevista con Juanpis González que su primer show fue gracias al éxito que tuvo su canción "Farandulera", por la que logró reconocimiento nacional.

"Me acuerdo que fueron unos 15 en Ibagué, vendimos el show en un millón de pesos y yo me acuerdo que preparando el show yo dije 'la gente solo conoce Farandurela y me pagaron un show de 30 minutos, yo cómo voy a cantar esa canción y le hicimos como ocho versiones, nos quedamos repitiendo ese coro como 25 minutos y canté como cuatro veces el cumpleaños", dijo.