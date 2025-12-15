Luis Alfonso y Nicko Cadavid lanzan “De eso tan bueno no dan tanto”, conoce detalles

El Regional Colombiano suma una nueva colaboración con el lanzamiento de “De Eso Tan Bueno No Dan Tanto”, una canción que une a Luis Alfonso y a Nicko Cadavid en un momento clave para ambos artistas.

El sencillo marca el regreso oficial de Nicko Cadavid a la música y consolida una alianza construida a partir del respeto y el trabajo conjunto.

Durante una entrevista con SuperLike.com, Nicko Cadavid explicó que este lanzamiento representa una etapa importante en su carrera.

Según señaló, la decisión de regresar a la música fue tomada con calma y después de un proceso personal que le permitió reencontrarse con su identidad artística. El artista afirmó que este proyecto refleja mayor claridad y compromiso con su camino musical.

¿Cómo se llama la canción de Luis Alfonso y Nicko Cadavid?

En conversación con SuperLike.com, Nicko Cadavid comentó que, aunque siempre ha estado vinculado a la música, decidió hacer una pausa para reorganizar sus prioridades. Este tiempo le permitió evaluar su propuesta y definir el rumbo que quería seguir al regresar a los escenarios.

El cantante señaló que su regreso no fue improvisado. Durante más de un año trabajó en nuevas canciones y en la construcción de un sonido que lo representara. Este proceso dio como resultado una propuesta más sólida y enfocada en la música popular, género en el que ha desarrollado gran parte de su trayectoria.

Nicko también destacó la respuesta positiva del público desde su primer lanzamiento de regreso, lo que reafirmó su decisión de continuar con nuevos proyectos y colaboraciones dentro del género.

¿Qué dijo Nicko Cadavid sobre su trabajo con Luis Alfonso?

Al referirse al trabajo con Luis Alfonso, Nicko Cadavid resaltó la importancia de esta colaboración en su regreso. Explicó que la relación entre ambos artistas se formó años atrás, cuando decidió apoyar el proyecto de Luis Alfonso en sus inicios.

Ese vínculo fue clave para que esta colaboración se concretara de manera natural. Según explicó en la entrevista, trabajar con Luis Alfonso fue una experiencia positiva que aportó fuerza y visibilidad al lanzamiento.

Además, “De Eso Tan Bueno No Dan Tanto” hará parte de la banda sonora de una película colombiana que se estrenará en diciembre de 2025.