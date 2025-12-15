Chris Cardona apuesta por el romanticismo en su nuevo EP caribeño

El cantautor colombiano Chris Cardona lanzó oficialmente su nuevo EP Diario de un Romántico, una producción con la que busca destacar el amor como eje central de su propuesta musical, apoyado en ritmos caribeños y elementos urbanos.

El proyecto marca una nueva etapa en su carrera y se presenta como una apuesta por letras cercanas, basadas en experiencias personales y en una visión actual del romanticismo.

Durante una entrevista con SuperLike.com, el artista explicó que las canciones del EP fueron escritas en un momento importante de su vida. Según comentó, el proceso creativo surgió de manera natural, sin una intención previa de construir un concepto, sino como resultado de escribir lo que estaba viviendo en ese periodo.

¿Cómo se desarrolló el nuevo EP de Chris Cardona?

En la conversación con SuperLike.com, Chris Cardona señaló que la composición del EP se realizó junto a su hermano y productor J Cardona, quien fue una figura clave para dar forma a las canciones.

Esta colaboración permitió mantener una línea clara en el sonido y conservar el carácter personal de las letras durante todo el proceso de producción.

El artista también explicó que el proyecto contó con la participación de otros productores, entre ellos Hokai y Crispe, quienes aportaron desde sus estilos y experiencias.

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, el EP fue pensado como una producción corta pero coherente, en la que cada canción cumple una función dentro del relato general. La intención, según afirmó, fue presentar un trabajo claro y directo que pudiera conectar fácilmente con el público.

¿Qué mensaje busca transmitir Chris Cardona con este lanzamiento?

Al ser consultado sobre el enfoque temático del EP, el cantante explicó que su objetivo es mostrar que el romanticismo sigue teniendo espacio en la música actual. Para él, hablar de amor no significa idealizarlo, sino mostrarlo desde diferentes perspectivas, incluyendo los momentos positivos y los difíciles.

El artista también se refirió a la parte visual del proyecto, señalando que los videoclips fueron grabados en locaciones de la Costa Caribe colombiana. Estas imágenes buscan acompañar el contenido de las canciones y reforzar la identidad del EP, mostrando escenarios reales y una estética sencilla.