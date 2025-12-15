Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Chris Cardona apuesta por el romanticismo en su nuevo EP caribeño

En entrevista con SuperLike.com, Chris Cardona habló sobre su EP y su apuesta por el romanticismo caribeño.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

El cantautor colombiano Chris Cardona lanzó oficialmente su nuevo EP Diario de un Romántico, una producción con la que busca destacar el amor como eje central de su propuesta musical, apoyado en ritmos caribeños y elementos urbanos.

El proyecto marca una nueva etapa en su carrera y se presenta como una apuesta por letras cercanas, basadas en experiencias personales y en una visión actual del romanticismo.

Durante una entrevista con SuperLike.com, el artista explicó que las canciones del EP fueron escritas en un momento importante de su vida. Según comentó, el proceso creativo surgió de manera natural, sin una intención previa de construir un concepto, sino como resultado de escribir lo que estaba viviendo en ese periodo.

¿Cómo se desarrolló el nuevo EP de Chris Cardona?

En la conversación con SuperLike.com, Chris Cardona señaló que la composición del EP se realizó junto a su hermano y productor J Cardona, quien fue una figura clave para dar forma a las canciones.

Esta colaboración permitió mantener una línea clara en el sonido y conservar el carácter personal de las letras durante todo el proceso de producción.

Chris Cardona lanzó oficialmente su nuevo
Chris Cardona lanzó oficialmente su nuevo. Foto AFP

El artista también explicó que el proyecto contó con la participación de otros productores, entre ellos Hokai y Crispe, quienes aportaron desde sus estilos y experiencias.

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, el EP fue pensado como una producción corta pero coherente, en la que cada canción cumple una función dentro del relato general. La intención, según afirmó, fue presentar un trabajo claro y directo que pudiera conectar fácilmente con el público.

¿Qué mensaje busca transmitir Chris Cardona con este lanzamiento?

Al ser consultado sobre el enfoque temático del EP, el cantante explicó que su objetivo es mostrar que el romanticismo sigue teniendo espacio en la música actual. Para él, hablar de amor no significa idealizarlo, sino mostrarlo desde diferentes perspectivas, incluyendo los momentos positivos y los difíciles.

El artista también se refirió a la parte visual del proyecto, señalando que los videoclips fueron grabados en locaciones de la Costa Caribe colombiana. Estas imágenes buscan acompañar el contenido de las canciones y reforzar la identidad del EP, mostrando escenarios reales y una estética sencilla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Karol G rompió su silencio ante su inminente ruptura con Feid con reveladora publicación que dejó ver su nuevo look con detalle.

Shakira tras su gira Shakira

Shakira dedicó emotivo mensaje tras terminar importante etapa en su vida

La artista Shakira mencionó a sus hijos y a sus fieles fanáticos tras cerrar un importante ciclo.

Blessd y Maluma Maluma

Así celebraron Blessd y Maluma el triunfo de Atlético Nacional contra Medellín

Los artistas Blessd y Maluma se mostraron muy felices por la victoria del Atlético Nacional contra Medellín.

Lo más superlike

La Liendra causa revuelo con una foto de su pasado. La Liendra

La Liendra publicó una foto de su pasado con un peinado exótico y desató una ola de reacciones en redes

La Liendra sorprendió al revelar una foto de su pasado con un particular peinado para celebrar el triunfo de Atlético Nacional.

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?