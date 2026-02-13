Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso y Lío lanzan “No la llamen infiel”, mientras Andrés Cortés presenta su “Mala Fama”

Estos reciente lanzamientos musicales reflejan el momento actual del regional y sus nuevas voces.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Conoce detalles de los estrenos musicales.
Entérate de los últimos lanzamientos musicales. Imagen de IA

El regional colombiano continúa ampliando su panorama con lanzamientos que apuestan por historias cercanas y sonidos reconocibles para el público.

¿Cómo se construyó “No la llamen infiel” entre el campo y las redes?

El lanzamiento de No la llamen infiel de Luis Alfonso junto a Lío surge de una historia poco común dentro de la industria musical. La canción fue escrita por Lío mientras trabajaba en el campo, convirtiendo su experiencia diaria en una composición que más tarde compartiría en redes sociales.

Fue precisamente a través de TikTok donde el tema comenzó a circular y a llamar la atención por su letra directa y su interpretación sincera.

Luis Alfonso encontró la canción en la plataforma y se interesó no solo por la melodía, sino por el contexto de su creador. Tras conocer la historia detrás del tema, decidió contactar a Lío y proponerle una colaboración que respetara la esencia original de la canción.

El proyecto se desarrolló sin intermediarios y con un enfoque cercano, priorizando la identidad del compositor. La grabación del video oficial se realizó en Pereira, ciudad donde reside Lío.

Allí se buscó retratar su entorno y resaltar sus raíces campesinas, reforzando el mensaje de apoyo al talento que surge fuera de los centros tradicionales de la música.

Luis Alfonso se casa de nuevo
Luis Alfonso /AFP: Jason Koerner

¿Qué propone “Mala Fama” en la nueva etapa de Andrés Cortés?

Por su parte, Andrés Cortés presenta Mala Fama, un sencillo que aborda las consecuencias emocionales de una ruptura amorosa.

La canción se enfoca en la idea de la reputación que queda tras una relación fallida y en cómo se reparten las culpas cuando el vínculo se rompe. El enfoque es directo y busca reflejar situaciones comunes dentro de las relaciones personales.

El tema fue compuesto por Benjamín Cordero y cuenta con la producción de SAAK, Fabián Arenas y el propio Cordero. Musicalmente, combina elementos del mariachi tradicional con influencias del regional colombiano, logrando un sonido que se ajusta a las tendencias actuales del género sin perder su base clásica.

Mala Fama fue lanzada en dos versiones: mariachi y cantina. Esta decisión permite presentar el mismo mensaje desde dos atmósferas distintas, ampliando su alcance entre diferentes públicos.

